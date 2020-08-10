Cruzeiro integra Caio Rosa e Manoel ao elenco principal da equipe

Manoel está de volta à Raposa após o término do seu empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia. Seu contrato com o time azul vai até o fim de 2021 e por enquanto ele ficará à disposição do técnico Enderson Moreira, caso não haja outra negociação para ele deixar o clube novamente. Já Caio Rosa, que teve chances no time profissional este ano, em dois jogos do Campeonato Mineiro, nas vitórias sobre o Villa Nova, por 1 a 0, e Uberlândia, por 2 a 1, ficará em definitivo no elenco principal da Raposa.