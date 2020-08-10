Cruzeiro integra Caio Rosa e Manoel ao elenco principal da equipe

O Cruzeiro integrou dois jogadores ao elenco principal. Um, já veterano e conhecido do torcedor, o zagueiro Manoel, e o outro, um jovem da base, o meia-atacante Caio Rosa.
Manoel está de volta à Raposa após o término do seu empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia. Seu contrato com o time azul vai até o fim de 2021 e por enquanto ele ficará à disposição do técnico Enderson Moreira, caso não haja outra negociação para ele deixar o clube novamente. Já Caio Rosa, que teve chances no time profissional este ano, em dois jogos do Campeonato Mineiro, nas vitórias sobre o Villa Nova, por 1 a 0, e Uberlândia, por 2 a 1, ficará em definitivo no elenco principal da Raposa.
Os dois jogadores já podem defender o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa volta a campo nesta terça-feira, 11 de agosto, às 20h30, contra o Guarani, fora de casa, pela segunda rodada da competição. A equipe mineira tenta sua segunda vitória, pois na estreia bateu o Botafogo-SP por 2 a 1, no último sábado,8, no Mineirão.