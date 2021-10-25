Cruzeiro incia venda de ingressos para o duelo contra o Remo

Crédito: O torcedor cruzeirense já pode comprar sua entrada para encarar o time do ex-técnico Felipe Conceição-(Bruno Haddad/Cruzeiro

As vendas de ingressos para a partida entre Cruzeiro e Remo, marcada para às 21h30 de quinta-feira, 28 de outubro, no Independência, já estão abertas para os Sócios 5 Estrelas. A partida, válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contará com preços especiais, que variam de R$ 20 a R$ 100.

Sócios Diamante e Platina já podem realizar seus check-ins e comprar suas entradas através do site socio.cruzeiro.com.br. O procedimento para a categoria Ouro será liberado às 12h e, para a Prata, às 14h.

Quem faz parte da categoria Diamante poderá resgatar, além do próprio ingresso, mais 1 (uma) entrada gratuita e ainda adquirir 1 (um) ticket por R$ 50 no setor VIP Minas.

Sócios cativos (Platina, Ouro e Prata) podem, além do check-in, comprar mais 2 (dois) ingressos no valor de R$ 30 nos setores Especial Pitangui e Especial Minas, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.

A venda para Sócios Bronze também estará disponível nesta segunda-feira, a partir das 16h. Os adeptos desta categoria pagarão R$ 20 (Especial Pitangui e Especial Minas) em seu ingresso próprio e ainda poderão comprar mais 2 (duas) entradas, custando R$ 30 (Setor Especial Pitangui e Especial Minas). Caso o Sócio Bronze opte por assistir ao jogo no setor VIP Pitangui, o valor dos 3 (três) ingressos será de R$ 50 cada.

Já a Venda Geral (não-sócios) se iniciará na manhã de terça-feira, às 9h, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Os ingressos custarão entre R$ 30 (meia ou ingresso solidário) e R$ 60 (inteira) nos setores Especial Pitangui e Especial Minas. Já no setor VIP Pitangui, as entradas serão comercializadas por R$ 50 (meia ou ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento) e R$ 100 (inteira).

Menores de 12 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis não pagarão ingresso, até o limite de ocupação de 1% de cada setor. No entanto, é obrigatória a retirada do ingresso para os menores de 12 anos pelos pais ou responsáveis diretamente pelo site de compra. O mesmo deverá ser impresso e apresentado na portaria junto com o teste negativo de COVID.

Protocolos de acesso

Respeitando os protocolos estipulados pela Prefeitura de Belo Horizonte, os torcedores deverão obrigatoriamente apresentar o teste negativo para Covid-19, ou a comprovação de vacinação completa (duas doses ou a dose única da Janssen).

Para comprovação da vacinação, o torcedor deverá levar o “Certificado de Vacinação” obtido no ConecteSUS impresso.

Para aqueles que não possuem o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única da Janssen, em parceria com o Laboratório Integral, o Cruzeiro viabilizou mais uma vez testes de Covid-19 no valor único de R$ 25 para todos os torcedores que irão ao jogo. Quem é Sócio Diamante terá direito ao exame gratuito para ele e seu eventual convidado.

O teste precisa ser realizado dentro do intervalo máximo de 72h pré-jogo. Confira aqui os endereços das unidades do Laboratório Integral.

Outra informação bastante relevante é sobre o horário de acesso ao estádio. Os portões serão abertos as 19:30h e fechados, IMPRETERIVELMENTE às 21h30, no início da partida, respeitando as normas da PBH. O torcedor que não respeitar o horário, mesmo com ingresso em mãos, NÃO entrará no estádio. Faça sua parte e chegue cedo ao Independência.

A torcida deverá respeitar o distanciamento entre os assentos e fazer o uso de máscara durante toda a partida.

No ato da compra, não será necessária a marcação da cadeira.

Todos os torcedores, incluindo Sócios e os menores de 12 anos, devem apresentar o ingresso (impresso ou digital), o teste de Covid (obrigatoriamente impresso) ou comprovante de vacinação completa para ter acesso à Arena Independência.

VALORES DE INGRESSOS + JANELAS DE PRIORIDADESObs.: Ingresso Solidário = Doação de 1kg de alimento não perecívelTodos os torcedores deverão apresentar o ingresso virtual ou impresso para acessar o estádio

SÓCIO DIAMANTE (socio.cruzeiro.com.br)

Check-in e vendas via Concierge: 25/10, segunda-feira, a partir de 10h

Podem comprar 1 (um) ingresso, além do check-in e outro ingresso gratuito

Setor Minas VIP: R$ 50 (ingresso solidário); R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira)

SÓCIO PLATINA (socio.cruzeiro.com.br)

Check-in e vendas: 25/10, segunda-feira, a partir de 10h, pelo site socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

Setores Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 30 (meia ou ingresso solidário); R$ 60 (inteira)

SÓCIO OURO (socio.cruzeiro.com.br)

Check-in e vendas: 25/10, segunda-feira, a partir de 12h, pelo site socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

Setores Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 30 (meia ou ingresso solidário); R$ 60 (inteira)

SÓCIO PRATA (socio.cruzeiro.com.br)

Check-in e vendas: 25/10, segunda-feira, a partir de 14h, pelo site socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

Setores Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 30 (meia ou ingresso solidário); R$ 60 (inteira)

SÓCIO BRONZE (socio.cruzeiro.com.br)

Check-in e vendas: 25/10, segunda-feira, a partir de 16h, pelo site socio.cruzeiro.com.br

Ingresso próprio a R$ 20 (Setores Especial Pitangui e Especial Minas)

Podem comprar mais dois ingressos com preços especiais.

Setores Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 30

Setor Pitangui VIP: R$ 50 (meia ou ingresso solidário); R$ 100 (inteira)

NÃO-SÓCIOS | VENDA GERAL (ingresso.cruzeiro.com.br)

Vendas: 26/10, terça-feira, às 9h, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br

Setores Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 30 (ingresso solidário); R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira)

Setor Pitangui VIP: R$ 50 (meia ou ingresso Solidário); R$ 100 (Inteira)

SÓCIO EFICIENTE

Check-in: 25/10 (segunda-feira)

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito