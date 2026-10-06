Debates no segundo turno: datas, o que se sabe e o que falta definir sobre a participação de Lula e Flávio Bolsonaro

"Eu já queria ter participado no primeiro turno de debates com o Lula. Vou participar de debates. Eu acho que são importantes. É o que eu sempre quis, eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai ser vitorioso nesse debate", afirmou.