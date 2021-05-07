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Cruzeiro ganha Bissoli como opção ofensiva e fecha preparação para encarar o América-MG

O time mineiro registrou o contrato do atacante, vindo Athletico-PR por empréstimo até o fim da temporada...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 17:32
Crédito: Guilherme Bissoli , de 23 anos, pode ser mais um jogador ofensivo para ajudar Felipe Conceição-(Gustavo Aieixo/Cruzeiro
O Cruzeiro conseguiu liberar o atacante Guilherme Bissoli na CBF e o jogador, de 23 anos, já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário). Sendo assim, o técnico Felipe Conceição ganhou mais uma opção ofensiva para o clássico contra o América-MG, neste domingo, 9 de maio, às 16h (de Brasília), no Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Bissoli foi contratado esta semana por empréstimo, vindo do Athletico-PR e ficará até o fim do ano. O jogador participou das atividades da equipe durante a semana e como estava trabalhando no Furacão, não terá problemas físicos para entrar em campo. Guilherme Bissoli pode ser relacionado e tentar ajudar o Cruzeiro na missão de inverter a vantagem do América, que pode perder por até um gol de diferença, que avançará à final do Estadual. O time azul precisa vencer o Coelho por dois ou mais gols para seguir no campeonato. Com os treinos se encerrando durante a semana, Felipe Conceição deve colocar em campo o seguinte time: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.

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