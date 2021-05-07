Cruzeiro ganha Bissoli como opção ofensiva e fecha preparação para encarar o América-MG

O Cruzeiro conseguiu liberar o atacante Guilherme Bissoli na CBF e o jogador, de 23 anos, já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário). Sendo assim, o técnico Felipe Conceição ganhou mais uma opção ofensiva para o clássico contra o América-MG, neste domingo, 9 de maio, às 16h (de Brasília), no Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Bissoli foi contratado esta semana por empréstimo, vindo do Athletico-PR e ficará até o fim do ano. O jogador participou das atividades da equipe durante a semana e como estava trabalhando no Furacão, não terá problemas físicos para entrar em campo. Guilherme Bissoli pode ser relacionado e tentar ajudar o Cruzeiro na missão de inverter a vantagem do América, que pode perder por até um gol de diferença, que avançará à final do Estadual. O time azul precisa vencer o Coelho por dois ou mais gols para seguir no campeonato. Com os treinos se encerrando durante a semana, Felipe Conceição deve colocar em campo o seguinte time: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.