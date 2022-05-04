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futebol

Cruzeiro fica sem uruguaio Leo Pais na Série B e Copa do Brasil

O meia sofreu um estiramento na coxa esquerda e desfalca a Raposa em compromissos importantes contra Grêmio e Remo...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:36
O uruguaio Leo Pais, do Cruzeiro, será desfalque na equipe celeste. O jogador teve constatado um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda. O clube não comunicou o prazo de retorno, mas não terá condições de jogo contra o Grêmio, no domingo, 8 de maio, pela Série B, e contra o Remo, na quinta,12, pela Copa do Brasil.
- O Léo Pais sofreu um estiramento na musculatura posterior da coxa esquerda. Não é uma lesão grave. Já está em tratamento, já melhorou o quadro clínico - confirmou o médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina. Leo Pais chegou à Raposa este ano e estreou na equipe contra o Tombense. E seu bom desempenho e papel multifunções o fez virar titular contra Londrina e Chapecoense, pela Série B.
Com a perda de Pais, Paulo Pezzolano contará com novidades para o jogo com o Grêmio. O meia Fernando Canesin, recuperado de uma lesão no joelho direito, voltou a treinar com o grupo e o lateral Matheus Bidu teve descartada uma lesão.
- O Canesin já se encontra em disposição do professor, fazendo atividades com o o grupo, assim com o Bidu, que reclamou de um incômodo muscular. E as lesões musculares não somente que não danificam a fibra. A cãibra foi o que ele apresentou e já está fazendo atividade com o grupo.
Crédito: OuruguaiochegourecentementeenãoestaráàdisposiçãodotécnicoPauloPezzolano-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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