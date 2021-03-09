Cruzeiro fica sem o zagueiro Manoel para a estreia na Copa do Brasil

O Cruzeiro não contará com os serviços do zagueiro Manoel na estreia da Copa do Brasil, contra o São Raimundo-RR, nesta quinta-feira,11 de março, às 19h (de Brasília), em Boa Vista. O defensor sentiu um incômodo muscular e está fora do confronto. O jogador nem figurou nas imagens do treino desta terça-feira, 9, na Toca da Raposa. O clube celeste confirmou a ausência de Manoel. O zagueiro foi destaque do Cruzeiro na vitória sobre a URT, marcando um dos gols do time mineiro, no triunfo por 2 a 0, no sábado, 6, na Arena do Jacaré. Sem Manoel, Felipe Conceição deve colocar o seguinte time em campo contra o time de Roraima: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock (Paulo) e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho (Marcinho); Felipe Augusto (Airton), William Pottker (Bruno José) e Rafael Sobis