Cruzeiro fica sem Norberto para encarar o CRB, mas deve ter o retorno do meia Marcinho

O Cruzeiro terá um desfalque certo para o duelo do próximo domingo, 30 de agosto, contra o CRB, pela 21ª rodada da Série B. O lateral-direito Norberto teve constatada uma lesão muscular na coxa direita e não atuará em Maceió contra a equipe alagoana. Norberto não tem prazo definido para retorno e a posição se torna um problema para Vanderlei Luxemburgo, que também não conta no momento com Raul Cáceres, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo. Para o duelo contra o Goiás, há uma expectativa pela volta de Cáceres. Todavia, Luxa deve optar por Rômulo na posição contra o CRB. O treinador celeste contará com alguns retornos em breve. Marcinho volta após superar a Covid-19 e deve estar em Maceió. Jean Victor segue em tratamento no DM. Ariel Cabral e Lucas Ventura iniciam a transição para o campo com trabalhos na caixa de areia. Já o volante Henrique e o atacante Keké, que passaram por cirurgia, ainda não tem prazo para retornarem aos trabalhos.