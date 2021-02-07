Cruzeiro fecha com o lateral Alan Ruschel até o fim de 2022

O Cruzeiro fechou o seu primeiro reforço para 2021. A Raposa encaminhou a vinda do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que foi campeão da última Série B pela Chapecoense. O o jogador, de 31 anos, assinará por dois anos com o time mineiro. O negócio foi veiculado inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmado pelo L!. Ruschel também tinha sondagem do América-MG, mas a proposta da Raposa era superior, seduzindo o atleta. A Chape tentou manter o jogador, um dos sobreviventes da tragédia área de 2016, porém, a oferta de um ano de contrato e salário menor do que o oferecido pelo Cruzeiro não agradou, com ele optando ir conversar com o time celeste.