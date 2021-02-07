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futebol

Cruzeiro fecha com o lateral Alan Ruschel até o fim de 2022

O jogador aceitou a proposta da Raposa e será o primeiro reforço do time celeste para a temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 19:20

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 19:20

Crédito: Rushcel não quis renovar com a Chape e será reforço da Raposa-(Divulgação Twitter/Chapecoense
O Cruzeiro fechou o seu primeiro reforço para 2021. A Raposa encaminhou a vinda do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que foi campeão da última Série B pela Chapecoense. O o jogador, de 31 anos, assinará por dois anos com o time mineiro. O negócio foi veiculado inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmado pelo L!. Ruschel também tinha sondagem do América-MG, mas a proposta da Raposa era superior, seduzindo o atleta. A Chape tentou manter o jogador, um dos sobreviventes da tragédia área de 2016, porém, a oferta de um ano de contrato e salário menor do que o oferecido pelo Cruzeiro não agradou, com ele optando ir conversar com o time celeste.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A A vinda de Alan Ruschel poderá resolver uma deficiência na lateral-esquerda do time mineiro, que tem no momento Matheus Pereira, vindo da base, e Patrick Brey, que dificilmente seguirá no clube pelas más atuações na Série B. Alan Ruschel deve chegar em Belo Horizonte na próxima sexta-feira, 12 de fevereiro, para a realização de exames médicos e em seguida fazer a assinatura do contrato até o fim de 2022.

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