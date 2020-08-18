Cruzeiro faz postagem 'misteriosa' sobre o lançamento da 3ª camisa

O Cruzeiro está prestes a lançar uma terceira camisa. E, para criar expectativa no torcedor, fez uma postagem misteriosa em suas contas nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 18 de agosto.

O novo uniforme será lançado nos próximos dias e o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues entrou na divulgação repostando o material dos canais da Raposa em sua conta privada no Twitter. E, antes mesmo revelar a camisa, o Cruzeiro já iniciou a pré-venda ao direcionar o cruzeirense para um site que verifica a intenção do torcedor em receber uma proposta para comprar o novo manto celeste.