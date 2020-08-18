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Cruzeiro faz postagem 'misteriosa' sobre o lançamento da 3ª camisa

A Raposa já iniciou a pré-venda antes mesmo de revelar o novo manto celeste...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 14:21
Crédito: O uniforme 3 da Raposa, especula-se, poderá ter detalhes de azul mais forte com camuflagem-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro está prestes a lançar uma terceira camisa. E, para criar expectativa no torcedor, fez uma postagem misteriosa em suas contas nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 18 de agosto.
O novo uniforme será lançado nos próximos dias e o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues entrou na divulgação repostando o material dos canais da Raposa em sua conta privada no Twitter. E, antes mesmo revelar a camisa, o Cruzeiro já iniciou a pré-venda ao direcionar o cruzeirense para um site que verifica a intenção do torcedor em receber uma proposta para comprar o novo manto celeste.
A terceira camisa da Raposa tem sido especulada como um modelo com azul em tons mais fortes, com detalhes camuflados em variações do azul.

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