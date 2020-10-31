Cruzeiro faz jogo seguro e derrota o Paraná no Mineirão

O Cruzeiro conseguiu sua segunda vitória com Felipão na Série B ao derrotar o Paraná por 2 a 0, com gols de Marcelo Moreno e Airton, nesta sexta-feira, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe teve uma atuação segura e não passou por sustos para chegar ao triunfo.Cruzeiro não teve dificuldades contra o Paraná (Bruno Haddad/Cruzeiro)Dessa forma, a Raposa encerra o primeiro turno com 20 pontos, dorme na 16ª posição e dependerá de resultados de Figueirense e Náutico para terminar a rodada definitivamente fora do Z4. Os três pontos deram outra esperança ao time azul, pois ficou a oito pontos do G4 e a “chama” do acesso poderá voltar à Toca da Raposa. Para o Paraná, a derrota significa ficar fora do grupo de times que serão promovidos à Série A em 2021. O Tricolor não conseguiu concluir o turno no G4, ficando na quinta posição, com 28 pontos. Postura firme no primeiro tempo O Cruzeiro começou o jogo seguro, sem oscilar e soube aproveitar as suas forças, como a bola parada, responsável pelo gol de Marcelo Moreno, logo no início do jogo. Outro ponto positivo do time e, mérito de Felipão, foi dar uma chance de começar o jogo para Airton, que entrou pela lesão de Arthur Caike. Mas, seu rendimento nos três últimos jogos, com dois gols e uma assistência, mostram que ele ´pode ser uma “arma” importante quando se tem defesas bem postadas como a do Paraná. A Raposa saiu vencedor com justiça da etapa inicial. Administrou o resultado sem deixar de jogar O Cruzeiro não se escondeu da partida no segundo tempo, teve menos chances, porém, não correu riscos de levar o gol da equipe do Paraná, que teve uma jornada pouco inspirada no Mineirão. Valeu pelos três pontos e ainda conquistou sete pontos em nove disputados com Felipão. Um time menos desorganizado A semana foi mais produtiva com Felipão. O Cruzeiro foi menos exposto às falhas recorrentes durante a Série B deste ano, com um sistema defensivo mais sólido e a bola ficava mais “presa” no campo de ataque. Ainda é cedo “cravar” que houve uma grande evolução, mas se nota que Felipão pelo menos consegue dar treinamentos mais eficazes do que Enderson Moreira e Ney Franco. Próximos jogos O Cruzeiro começa o returno da Série B na sexta-feira, 6 de novembro, às 19h15, encarando o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O Paraná terá pela frente o Confiança-SE, também no dia 6, só que ás 21h30, em Curitiba. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO 2 x 0 PARANÁData-Horário: 30 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Herman Brumel Vani(Ambos de SP)Cartões amarelos: Jhony Douglas(PAR), Airton(CRU), Régis(CRU), Juninho(PAR), Higor Meritão(PAR), Marcelo Moreno(CRU)Cartões vermelhos:- Gols: Marcelo Moreno, a 1’-1ºT(1-0), Airton, aos 38’-1ºT(2-0) Cruzeiro: Fábio, Raul Cáceres, Cacá(Adriano, aos 43’-2ºT), Manoel e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Airton(Filipe Machado, aos 31’-2ºT), Régis(Claudinho, aos 31’-2ºT) e Marquinhos Gabriel(Welinton, aos 17’-2ºT); Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari