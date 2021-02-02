Cruzeiro estuda ter marca própria para gerar novas receitas

O Cruzeiro pode entrar no grupo de times brasileiros que terá sua marca própria de uniformes. A Raposa tem feito estudos para ter a propriedade intelectual para usar também em outros produtos e para licenciamentos, gerando novas fontes de receitas. Esse movimento da Raposa não indica um rompimento com a Adidas, atual parceira do time celeste, que desenhou as peças utilizadas pelo futebol. O estudo sobre uma nova marca foi veiculado inicialmente pelo O Tempo e confirmado pelo L!. Na apresentação, há análises sobre os símbolos do Cruzeiro, como o mascote, a Raposa, o escudo e as estrelas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO A criação de uma marca própria foi defendida por Vittorio Medioli, que fez parte do Conselho Gestor do clube no fim de 2019 e início de 2020. O atual prefeito de Betim questionou o contrato do clube com a Adidas, que para ele não havia vantagem para o clube azul. Por enquanto, Adidas e Cruzeiro mantém a parceria, que vai até dezembro de 2022, embora existam cláusulas que permitem a rescisão antecipada sem multa ao fabricante de material esportivo.