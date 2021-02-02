Cruzeiro estuda ter marca própria para gerar novas receitas

O Cruzeiro pode entrar no grupo de times brasileiros que terá sua marca própria de uniformes. A Raposa tem feito estudos para ter a propriedade intelectual para usar também em outros produtos e para licenciamentos, gerando novas fontes de receitas. Esse movimento da Raposa não indica um rompimento com a Adidas, atual parceira do time celeste, que desenhou as peças utilizadas pelo futebol. O estudo sobre uma nova marca foi veiculado inicialmente pelo O Tempo e confirmado pelo L!. Na apresentação, há análises sobre os símbolos do Cruzeiro, como o mascote, a Raposa, o escudo e as estrelas.