Cruzeiro estreia na Copinha diante do Palmas-TO. Veja onde assistir

Próximo da estreia na Copinha, nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Palmas-TO, o atacante Alex Matos vive expectativa de disputar pela primeira vez a competição na carreira. Com passagem pela base do São Caetano e no clube desde 2020, o atacante de 19 anos se inspira no primo Alonso Matos, ex-jogador do Cruzeiro também formado na base do clube e campeão da Copa do Brasil em 2000. Alex falou sobre essa relação. -O Cruzeiro sempre revelou muitos craques. É um sonho meu e da minha família poder jogar no profissional desse clube igual ele fez. O Alonso construiu a história dele aqui e eu quero construir a minha também. Acredito que estou no caminho certo e fico muito feliz em jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Vou trabalhar para ficar muito tempo nesse clube gigante- contou o jogador. Alex Matos tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2024. O jogador já disputou o Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Mineiro da categoria, onde conquistou o vice-campeonato em 2021. O atleta também falou sobre a oportunidade de poder jogar a Copa SP pela primeira vez. -É mais um sonho realizado, ainda mais podendo representar um clube como o Cruzeiro. Quero desfrutar desse momento da melhor forma possível e vamos em busca do nosso objetivo que é ser campeão. Esse grupo quer fazer história-, disse Alex. A Raposa estreia na Copinha nesta quarta-feira (5), 19h30 (Horário de Brasília), para encarar o Palmas-TO. A transmissão será npo SporTV.