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futebol

Cruzeiro está perto de vender o atacante Thiago para o Ludogorets, da Bulgária

O jogador, revelado na base celeste, tem proposta do time búlgaro para deixar a Raposa...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 22:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 22:07
O Cruzeiro está próximo de negociar o atacante Thiago, de 20 anos, para o Ludogorets, da Bulgária. A informação foi divulgada primeiramente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE. O valor da venda pode chegar a R$ 3,6 milhões. A Raposa não falou do negócio, mas a saída do jogador, revelado na base celeste está por detalhes. Thiago esteve campo no duelo contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, marcando um dos gols da goleada azul por 5 a 0. O negócio com os búlgaros foi intermediado pela Think Ball, do empresário Marcelo Robalinho, que agencia atletas como Mariano, do Atlético, e Patrick, do São Paulo.Ao concretizar o negócio, a venda de Thiago pode ser a primeira da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), comandada por Ronaldo. O time mineiro receberia 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Verê, do Paraná, seu clube formador,30%.
Thiago chegou ao profissional do Cruzeiro em 2020, entrando em campo 64 vezes e marcando 10 gols, sendo três em 2022.
Crédito: Thiagoteveumbominíciodeano,mas jádespertavainteressedofutebolinternacionaldesde2021-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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