Cruzeiro está perto de vender o atacante Thiago para o Ludogorets, da Bulgária

O Cruzeiro está próximo de negociar o atacante Thiago, de 20 anos, para o Ludogorets, da Bulgária. A informação foi divulgada primeiramente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE. O valor da venda pode chegar a R$ 3,6 milhões. A Raposa não falou do negócio, mas a saída do jogador, revelado na base celeste está por detalhes. Thiago esteve campo no duelo contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, marcando um dos gols da goleada azul por 5 a 0. O negócio com os búlgaros foi intermediado pela Think Ball, do empresário Marcelo Robalinho, que agencia atletas como Mariano, do Atlético, e Patrick, do São Paulo.Ao concretizar o negócio, a venda de Thiago pode ser a primeira da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), comandada por Ronaldo. O time mineiro receberia 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Verê, do Paraná, seu clube formador,30%.