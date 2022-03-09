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futebol

Cruzeiro está perto de fechar negócio com o zagueiro Wagner Leonardo

O jogador, que pertence ao Santos e estava emprestado ao Fortaleza, pode ficar na Raposa até abril de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 18:19

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:19

O Cruzeiro pode estar próximo de um acerto para recompor a perda de Maicon na zaga azul. O zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Santos, pode ser emprestado ao time mineiro até abril de 2023.
Wagner, de 22 anos, estava emprestado ao Fortaleza. Ele já se despediu do Leão do Pici. O defensor não estava sendo relacionado pelo técnico Vojvoda.
O contrato do jovem defensor com o Peixe vai até até o fim de 2024 e a chance de poder jogar mais vezes, pode ser um chamariz para que a negociação seja confirmada. O clube celeste não comenta sobre negociações, mas Wagner Leonardo pode ser a quinta contratação para a zaga em 2022. Além dele chegaram Lucas Oliveira, Mateus Silva, Sidnei, além de Maicon, que já deixou a Toca da Raposa.
Wagner Leonardo foi revelado na base do Santos e tem 40 jogos na equipe profisional, mas não estava sendo aproveitado, ficando emprestado ao Náutico e depois ao Fortaleza.
Crédito: WagnerjásedespediudoFortalezaepodeestaracaminhodoCruzeiro-(IvanStorti/SantosFC

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