Cruzeiro está perto de acerto com Del Valle e Atlético-AC e encerrar punições do Trasnfer ban

O Cruzeiro está perto de acabar com dois grandes problemas imediatos do clube e ter mais força na temporada 2022. O clube deve conseguir ainda esta semana resolver os impedimentos de registrar jogadores, pois são duas punições: uma da FIFA e a outra da CBF.

A Raposa tem uma dívida com o Independiente Del Valle, do Equador, de quase R$ 10 milhões relativa ao zagueiro Kunty Caicedo, contratado em julho de 2017 na gestão de Gilvan de Pinho Tavares. Sérgio Santos Rodrigues , presidente da Raposa, anunciou um acordo de pagamento em 18 parcelas de U$ 132 mil (na cotação atual, cerca de R$ 11,2 milhões ao todo), com vencimento a partir de agosto do ano passado. Todavia, somente as duas primeiras parcelas teriam sido pagas.Além do transfer ban, o Cruzeiro já estava impedido de registrar novos jogadores em seu elenco. O clube foi punido pela CBF por uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão com o Atlético -AC pela contratação por empréstimo do atacante Careca, em 2017.

Com o clube do Equador, que esteve m Belo Horizonte para jogar contra o América-MG, pela Libertadores, facilitou o contato entre os dirigentes, que já estão na troca de documentos para que a pendência seja sanada. A informação foi dada inciialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.

O mesmo está acontecendo com o Atlético-AC, que acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e a Justiça, obrigando a CBF a punir a Raposa em seis meses até que o débito fosse quitado.

Ronaldo , que confirmou a compra da SAF do Cruzeiro, afirmou que uma solução será dada até a próxima terça-feira, dia 12, quando termina o prazo para inscrição de atletas nessa janela.

-Temos muito pepinos para resolver, transfer ban, como vou me esquecer disso? Essa semana vamos resolver o transfer ban e poder inscrever novos jogadores. Vamos com tudo esse ano para subir, vamos com tudo!-disse em live no seu canal no Twitch.

O time azul terá pelo menos mais cinco reforços para a Série B. O atacante Rodolfo, o goleiro Gabriel Mesquita, o volante Neto Moura e os atacantes Rafael Silva e Leonardo Pais. O time mineiro ainda quer mais um zagueiro para a segunda divisão.