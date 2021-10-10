Cruzeiro está cheio de problemas para o duelo com o Botafogo

Após a vitória do Cruzeiro em cima do líder Coritiba, no Estádio Couto Pereira, na última sexta-feira, 9 de outubro, por 3 a 0, o Cruzeiro terá mais um desafio contra um time do G4, O time mineiro encara o Botafogo, vice-líder, na 26ª rodada, nesta terça-feira, 12, às 21h30, no Independência. E, a Raposa irá para o confronto cheia de problemas.

A equipe azul terá três desfalques certos para tentar vencer o Fogão: Ramon e Ariel Cabral, suspensos, não jogam. Marcelo Moreno segue com a seleção boliviana em jogos das Eliminatórias e também está fora. Para substituir Ramon, Luxemburgo terá de optar por Léo Santos ou Rhodolfo. No ataque, Thiago deve seguir na equipe. Além dos amarelados e Moreno, a Raposa tem mais problemas o volante Flávio, com lesão na coxa direita, e o meia Marcinho, que sente dores no pé direito seguem no DM. Bruno José saiu do jogo contra o Coxa reclamando dores no tornozelo direito e virou dúvida. Wellington Nem também não deve estar em campo. O lateral-direito Norberto se recupera de lesão na coxa direita e não sabe se estará entre os relacionados.