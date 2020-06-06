Cruzeiro escolhe Rodrigo Campos para cuidar das relações com parceiros e do sócio-torcedor

Crédito: Rodrigo vai cuidar de áreas relacionadas a patrocinadores, parceiros e sócios torcedores do clube-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, trouxe mais um profissional para sua equipe de trabalho. O dirigente celeste anunciou o nome de Rodrigo Campos para a Superintendência Comercial e de Inteligência, que atuará diretamente com patrocinadores, parceiros e sócios torcedores do clube com o objetivo de desenvolver uma nova relação entre o Cruzeiro e seus apoiadores.

Economista com especialização em Gestão Estratégica pela UFMG, Rodrigo Rabelo Campos atuou por muitos anos como diretor de Planejamento, Marketing e Comercial em grandes empresas como a Coca Cola Femsa, Coca Cola Company, Penalty e Trifil. Foi sócio na Wewi Refrigerantes e atualmente é sócio da Fintech SolarPay e da Agrotartarugal.

Trazendo sua experiência para contribuir na construção do novo Cruzeiro, Rodrigo Campos explicou como será o seu trabalho e como pretende implantar uma nova relação entre o Clube e seus parceiros.

-Vamos trabalhar com os nossos clientes de maneira que a gente consiga ser relevante para o negócio deles, sempre com o apoio dos departamentos de Marketing e Inovação e Digital, comandados por Edson Potsch e o Rodrigo Moreira. Queremos não somente vender publicidades tradicionais, como espaços em camisa ou placa em campo, mas desenvolver iniciativas, conteúdos e produtos que sejam importantes na estratégia de marketing desse cliente. Vamos trabalhar o torcedor também como um cliente, entregando aquilo que ele realmente deseja, desde o simpatizante até o cruzeirense que frequenta o estádio e tem o sócio torcedor, que viaja para acompanhar os jogos, que consome bastante o Cruzeiro. Vamos buscar informações sobre o nosso torcedor, quanto mais soubermos mais próximos estaremos dele- ressaltou.E MAIS:Edílson diz estar surpreso com saída do Cruzeiro, mas evita críticas à diretoria do clube mineiroCruzeiro rescinde os contratos do meia Robinho e do lateral EdílsonCruzeiro está perto de vender o zagueiro Edu para o Athletico-PREm live, Sérgio Rodrigues anuncia novo patrocinador do CruzeiroRodriguinho revela bastidores tensos no Cruzeiro com atritos de atletas com o ex-técnico Rogério CeniPara Rodrigo Campos, toda estratégia só terá sucesso com o alinhamento entre o Comercial, a Inteligência, o Marketing e a área Digital. O dirigente destacou a força dos canais oficiais do Cruzeiro no relacionamento com os consumidores do clube.

-A gente quer mudar um pouco a forma como o Cruzeiro se comunica com o seu torcedor. Começamos por entender o valor das informações e da comunicação como um todo. Vamos cada vez mais trabalhar conteúdos específicos, trazendo o torcedor para perto do Cruzeiro e de nossos patrocinador-explicou.

O novo superintendente comercial, que não será remunerado, relembrou a ligação de sua família com o Cruzeiro e afirma que não medirá esforços para colaborar com a Raposa.