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futebol

Cruzeiro encaminha empréstimo do atacante Welinton ao Brasil de Pelotas

Sem espaço no elenco de Felipe Conceição, o jogador irá defender os gaúchos na Série B...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 16:33
Crédito: O atacante defendeu a Inter de Limeira na edição 2021 do Campeonato Paulista-(Divulgação/Inter de Limeira
O Cruzeiro encaminhou o empréstimo do atacante Welinton, de 21 anos, para o Brasil de Pelotas-RS. O jogador disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e agora vai jogar a Série B pelo time gaúcho. Pelo time do interior paulista, fez oito jogos, sendo seis vindo do banco de reservas e dois como titular, porém sem marcar gols. Sem espaço na Raposa, a solução foi cedê-lo à uma nova equipe. O último jogo de Welinton pelo Cruzeiro foi em 29 de janeiro, no empate por 0 a 0 com o Paraná, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No time celeste fez 32 jogos e marcou dois gols. Na última temporada, Welinton chegou a ser afastado do elenco principal em meados de setembro, mas acabou reintegrado pelo técnico Ney Franco uma semana depois. O atacante tem 32 jogos com a camisa celeste e dois gols marcados. Mineiros e gaúchos estão com bom entrosamento fora de campo, já que além de Welinton, o Cruzeiro também encaminhou o empréstimo do zagueiro Arthur, de 21 anos, ao Brasil de Pelotas, após o fim do seu empréstimo para o América-MG.

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