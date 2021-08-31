Cruzeiro empresta o atacante Stênio para o Torino da Itália

O Cruzeiro vai emprestar o atacante Stênio, de 18 anos, para o Torino, da Itália até o fim da temporada europeia, no meio de 2022. A ida do jogador para o futebol italiano vai render cerca de R$ 600 mil. O clube de Turim já sabe até quanto terá de pagar caso queira ficar com os 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Cruzeiro: R$ 12 milhões.A informação de Stênio indo para o Torino foi veiculada inicialmente no GE e confirmada L!. O jogador é cria da base celeste e mesmo promovido ao profissional, não estava sendo aproveitado, jogando apenas no Sub-20 da Raposa. , Stênio realizou 18 partidas pela equipe principal do Cruzeiro, sem marcar gols. Em 2020, seria mais utilizado, mas um problema na clavícula o impediu de jogar boa parte da temporada. Este ano, entrou em campo 10 vezes.