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futebol

Cruzeiro empresta o atacante Stênio para o Torino da Itália

A Raposa vai receber cerca de R4 600 mil pela cessão do jogador até o fim da temporada europeia...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 18:40
Crédito: Stênio é cria da base celeste e fez 18 jogos pelo time profisisonal do Cruzeiro- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro vai emprestar o atacante Stênio, de 18 anos, para o Torino, da Itália até o fim da temporada europeia, no meio de 2022. A ida do jogador para o futebol italiano vai render cerca de R$ 600 mil. O clube de Turim já sabe até quanto terá de pagar caso queira ficar com os 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Cruzeiro: R$ 12 milhões.A informação de Stênio indo para o Torino foi veiculada inicialmente no GE e confirmada L!. O jogador é cria da base celeste e mesmo promovido ao profissional, não estava sendo aproveitado, jogando apenas no Sub-20 da Raposa. , Stênio realizou 18 partidas pela equipe principal do Cruzeiro, sem marcar gols. Em 2020, seria mais utilizado, mas um problema na clavícula o impediu de jogar boa parte da temporada. Este ano, entrou em campo 10 vezes.

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