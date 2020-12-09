Cruzeiro empata com o CRB fora de casa e encerra o ano de 2020 sem vencer o 'carrasco' alagoano

Jogo travado, poucas chances de gol e baixa criatividade Jogar com três volantes, como gosta Felipão, não tem feito mal ao Cruzeiro. Porém, quando se encontra uma equipe que preenche o meio de campo como o CRB, a criação ofensiva fica mais lenta, pois Rafael Sobis é obrigado a recuar, saindo de uma posição mais próxima à área, para tentar armar as jogadas de ataque, buscando a bola mais atrás. Manutenção do esquema foi correta Felipão encontrou uma forma de jogar que deu equilíbrio ao time. E, manter o trio de ataque sem um centroavante fixo, da mobilidade ofensiva. O comandante da Raposa tem, assim, alternativas para mudar o jeito de atuar. E, as entradas de Moreno e Régis foram nesse caminho. Tentar “quebrar” a marcação rival mudando as peças em campo. Força prevaleceu sobre a técnica CRB e Cruzeiro tiveram muita disposição em campo. Mas, pouca técnica, ou jogadas que criassem chances claras de gols A saída de Régis do time é compreensível Mesmo sem outro jogador com as suas características no elenco da Raposa, o meia Régis não consegue se impor e ficar no time titular, apesar da necessidade de um armador de origem no meio de campo, que atua com três volantes, que mais marcam, do que armam. Felipão preferiu “morrer” com uma substituição por fazer, do que testar Giovanni Piccolomo O treinador da Raposa já havia reclamado do peso do meia, que está treinando há um bom tempo no clube. Mas, na insistência com Régis, poderia arriscar e tentar ver o que Giovanni poderia fazer para abrir a defesa do CRB. Cruzeiro encerra os duelos contra o CRB sem conseguir derrotar os alagoanos O time mineiro encarou o Galo das Alagoas quatro vezes em 2020. Duas na Copa do Brasil, quando foi desclassificado, e mais duas pela Série B. foram três empates e uma vitória do CRB, tendo Léo Gamalho, que deixou o time no meio da competição, como seu “carrasco”. Chance perdida de somar pontos e ver o G4 mais de perto​A igualdade diante do CRB mostra que o Cruzeiro continua sem regularidade em suas atuações. A falta de sequência pode ser fatal nas pretensões de ainda pensar no acesso. Próximos jogos​A Raposa duela com o Vitória-BA na sexta-feira, 11 de dezembro, às 21h30, no Barradão, em Salvador. Já o CRB terá pela frente a Chapecoense, na Arena Condá, no sábado, 12, às 21h. FICHA TÉCNICA​CRB 0 X0 CRUZEIROData-Horário: 8 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Rei Pelé, Maceió(AL)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade(AL)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz(MS) e Vanderson Antonio Zanotti(ES)Cartões amarelos: Luiz Paulo(CRB), Lucão do Break(CRB), Reginaldo(CRB), Matheus Pereira(CRU), Claudinei(CRB). Jadsom Silva(CRU)Cartões vermelhos:-