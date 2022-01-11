Cruzeiro e Palmeiras avançam na liderança! Veja os resultados desta terça na Copa São Paulo

A última rodada da fase de grupos da Copinha está acontecendo nesta terça-feira (11). Dos jogos encerrados, destaque para a vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o Itapirense e o empate do Palmeiras com o Água Santa por 1 a 1. Raposa e Verdão avançaram na primeira colocação de seus respectivos grupos. Confira abaixo os resultados das partidas desta terça: