Cruzeiro e Palmeiras avançam na liderança! Veja os resultados desta terça na Copa São Paulo

A última rodada da fase de grupos da Copinha está acontecendo nesta terça-feira (11). Dos jogos encerrados, destaque para a vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o Itapirense e o empate do Palmeiras com o Água Santa por 1 a 1. Raposa e Verdão avançaram na primeira colocação de seus respectivos grupos. Confira abaixo os resultados das partidas desta terça:
GRUPO 17 - PORTO FELIZ
Iape 2 x 0 Botafogo-SP Desportivo Brasil 3 x 2 Goiás
GRUPO 18 - JUNDIAÍ
Bragantino-PA 0 x 2 São BernardoPaulista 0 x 1 Ceará (saiba mais)
GRUPO 20 - ITAPIRA
Palmas 0 x 3 Retrô Itapirense 0 x 3 Cruzeiro (saiba mais)
GRUPO 24 - SANTANA DE PARNAÍBA
Largarto 3 x 1 Rio Claro
GRUPO 28 - DIADEMA
Assu 1 x 5 Real AriquemesÁgua Santa 1 x 1 Palmeiras (saiba mais)
GRUPO 30 - IBRACHINA ARENA
Serranense 1 x 4 Internacional de LimeiraIbrachina 2 x 0 Náutico (saiba mais) GRUPO 32 - COMENDADOR SOUZA
Real Brasília 2 x 1 Capivariano Nacional-SP 1 x 3 Coritiba (saiba mais)