Cruzeiro e Marcelo Hermes acertam rescisão amigável de contrato

O Cruzeiro anunciou a rescisão de contrato do clube com o lateral esquerdo Marcelo Hermes. O acordo entre o jogador e a Raposa iria até o fim de 2021. E, como não estava sendo aproveitado por Enderson Moreira, houve o acordo de saída amigável. Marcelo Hermes era a quarta opção do técnico Enderson Moreira que optava por Giovanni, Patrick Brey e João Lucas. Em 2020, Marcelo Hermes chegou ao Cruzeiro em 2018, mas nunca conseguiu se firmar na equipe. Ele fez parte dos grupos campeões da Copa do Brasil e do Mineiro de 2018. Foram 15 jogos com um gol pela Raposa.