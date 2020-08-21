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Cruzeiro e Marcelo Hermes acertam rescisão amigável de contrato

O jogador que chegou em 2018, deixará o clube azul, com quem tinha contrato até 2021...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 17:24

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:24

Crédito: Hermes fez parte dos grupos que venceram a Copa do Brasil e o Mineiro, ambos em 2018-(Reprodução/Twitter
O Cruzeiro anunciou a rescisão de contrato do clube com o lateral esquerdo Marcelo Hermes. O acordo entre o jogador e a Raposa iria até o fim de 2021. E, como não estava sendo aproveitado por Enderson Moreira, houve o acordo de saída amigável. Marcelo Hermes era a quarta opção do técnico Enderson Moreira que optava por Giovanni, Patrick Brey e João Lucas. Em 2020, Marcelo Hermes chegou ao Cruzeiro em 2018, mas nunca conseguiu se firmar na equipe. Ele fez parte dos grupos campeões da Copa do Brasil e do Mineiro de 2018. Foram 15 jogos com um gol pela Raposa.

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