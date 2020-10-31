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futebol

Cruzeiro e Inter voltam a negociar troca de Maurício por Pottker

Os dois clubes retomaram as conversas após a transação "esfriar" durante a semana por um suposto vazamento da informação do negócio...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 14:52
Crédito: Pottker é um desejo recente da Raposa e o negócio pode acontecer nos próximos dias-(MARTIN BERNETTI / AFP
Cruzeiro e Internacional voltaram a conversar para negociar a ida do meia Maurício para o Colorado e a chegada do atacante Willian Pottker ao time mineiro. A informação foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
O negócio ganhou novas conversas após “esfriar” durante a semana por um suposto vazamento da informação e ainda uma pedida financeira do Cruzeiro para liberar o meia, de 19 anos aos gaúchos. O novo modelo da transação entre Cruzeiro e Internacional é uma troca simples entre os clubes, com as duas equipes mantendo percentuais nos jogadores para uma venda futura.
O Cruzeiro aposta em uma valorização de Maurício no Internacional, enquanto o Colorado tenta recuperar o investimento em Pottker, que jogou apenas 15 vezes em 2020, marcando um gol apenas.

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