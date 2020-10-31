Cruzeiro e Inter voltam a negociar troca de Maurício por Pottker

Cruzeiro e Internacional voltaram a conversar para negociar a ida do meia Maurício para o Colorado e a chegada do atacante Willian Pottker ao time mineiro. A informação foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
O negócio ganhou novas conversas após “esfriar” durante a semana por um suposto vazamento da informação e ainda uma pedida financeira do Cruzeiro para liberar o meia, de 19 anos aos gaúchos. O novo modelo da transação entre Cruzeiro e Internacional é uma troca simples entre os clubes, com as duas equipes mantendo percentuais nos jogadores para uma venda futura.
O Cruzeiro aposta em uma valorização de Maurício no Internacional, enquanto o Colorado tenta recuperar o investimento em Pottker, que jogou apenas 15 vezes em 2020, marcando um gol apenas.