Cruzeiro é eficiente, vence o Vitória em Salvador e fica a 6 pontos do G4

Em uma partida sem brilho, o Cruzeiro conseguiu seu sétimo triunfo fora de casa ao derrotar o Vitória-BA por 1 a 0, gol de Ramon, que “aplicou” a lei do ex, já que foi criado na base do time baiano. O duelo foi na noite de sexta-feira, 11 de dezembro, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada da Série B.
A equipe de Felipão encontrou um Vitória, de treinador novo, muito firme na marcação no primeiro tempo e atacando mais. Mas, falta aos baianos qualidade na finalização e no último passe. Com essa dificuldade, o futebol da Raposa não teve grande repertório, mas foi suficiente para sair com os três pontos.
O resultado não tirou o Cruzeiro do 11º lugar, mas ao chegar aos 38 pontos, pode terminar a rodada a seis pontos do G4. Para o Vitória, a derrota aumenta sua atenção contra o rebaixamento, pois fica na 14ª posição, mas poderá cair na tabela se o Brasil de Pelotas vencer seu duelo na rodada.
Uma finalização, um gol. Cruzeiro “achou” o resultado na etapa inicialO primeiro tempo do duelo com o Vitória foi muito truncado, de pouca criatividade das duas equipes. A Raposa só conseguiu finalizar aos 44 minutos, quando Ramon acertou uma bela cabeçada, abrindo o placar para os mineiros. Foi um gol “achado”, dada a pouca qualidade do futebol apresentado nos primeiros 45 minutos de jogo.
Azar do jovem Yuri, goleiro do time baiano, que entrou no lugar de Ronaldo, machucado, foi buscar a bola no fundo das redes sem ao menos encostar na redonda. Era sua estreia como profissional pelo Leão Time menos “travado” na etapa finalO Cruzeiro se soltou mais depois do gol e com a necessidade do Vitória buscar mais o jogo, os espaços foram surgindo. Porém, foi uma equipe mais ligada, sem a apatia do duelo contra o CRB.
Pontos importantes e horizonte de acesso ainda possívelO triunfo fora de casa ainda deixa o Cruzeiro com chances de subir para a primeira divisão. Cabe ao time de Felipão engatar uma sequência longa de bons resultados, algo que ainda não conseguiu nesta Série B. O sonho do acesso não morreu.
Próximos jogosA Raposa encara o CSA, terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão. Já o Vitória-BA recebe o Juventude, no mesmo dia e horário, no Barradão. Ambos os duelos são pela 29ª rodada.
FICHA TÉCNICAVITÓRIA-BA 0 X 1 CRUZEIROData-Horário: 11 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Barradão, Salvador(BA)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva(RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves(RS) e Vanderson Antonio Zanotti(RS)Cartões amarelos: Lucas Cândido(VIT), Adriano (CRU), Gerson Magrão(VIT)
Cartão vermelho: Lucas Cândido(VIT), Ronaldo(VIT)
Gol: Ramon, aos 44’-1ºT(0-1)
Vitória-BA: Ronaldo(Yuri, aos 43’-1º), Van(Jonathan Bocão, aos 38’-2ºT), Maurício Ramos, Wallace e Rafael Carioca; Matheus Frizzo, Fernando Neto (Caicedo, aos 38’-2ºT), Lucas Cândido, Thiago Lopes(Ewandro, aos 15’-2ºT), Vico(Gerson Magrão, aos 15’-2ºT) e Léo Ceará. Técnico: Mazola Júnior Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira(Patrick Brey, aos 38’-2ºT); Jadson, Adriano(Cacá, aos 41’-2ºT) e Filipe Machado(Giovanni Piccolomo, aos 22’-2ºT); Airton, Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 38’-2ºT) e Arthur Caíke (Welinton, aos 22’-2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari