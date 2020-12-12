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Cruzeiro é eficiente, vence o Vitória em Salvador e fica a 6 pontos do G4

A Raposa não foi brilhante em campo, mas teve mais qualidade em campo para conseguir sua sétima vitória fora de Belo Horizonte...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 23:26

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 23:26

Crédito: A lei do ex apareceu no duelo contra o Vitória. Ramon, cria da base do Leão, abriu caminho para o triunfo celeste-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Em uma partida sem brilho, o Cruzeiro conseguiu seu sétimo triunfo fora de casa ao derrotar o Vitória-BA por 1 a 0, gol de Ramon, que “aplicou” a lei do ex, já que foi criado na base do time baiano. O duelo foi na noite de sexta-feira, 11 de dezembro, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada da Série B.
A equipe de Felipão encontrou um Vitória, de treinador novo, muito firme na marcação no primeiro tempo e atacando mais. Mas, falta aos baianos qualidade na finalização e no último passe. Com essa dificuldade, o futebol da Raposa não teve grande repertório, mas foi suficiente para sair com os três pontos.
O resultado não tirou o Cruzeiro do 11º lugar, mas ao chegar aos 38 pontos, pode terminar a rodada a seis pontos do G4. Para o Vitória, a derrota aumenta sua atenção contra o rebaixamento, pois fica na 14ª posição, mas poderá cair na tabela se o Brasil de Pelotas vencer seu duelo na rodada.
Uma finalização, um gol. Cruzeiro “achou” o resultado na etapa inicial​O primeiro tempo do duelo com o Vitória foi muito truncado, de pouca criatividade das duas equipes. A Raposa só conseguiu finalizar aos 44 minutos, quando Ramon acertou uma bela cabeçada, abrindo o placar para os mineiros. Foi um gol “achado”, dada a pouca qualidade do futebol apresentado nos primeiros 45 minutos de jogo.
Azar do jovem Yuri, goleiro do time baiano, que entrou no lugar de Ronaldo, machucado, foi buscar a bola no fundo das redes sem ao menos encostar na redonda. Era sua estreia como profissional pelo Leão Time menos “travado” na etapa final​O Cruzeiro se soltou mais depois do gol e com a necessidade do Vitória buscar mais o jogo, os espaços foram surgindo. Porém, foi uma equipe mais ligada, sem a apatia do duelo contra o CRB.
Pontos importantes e horizonte de acesso ainda possível​O triunfo fora de casa ainda deixa o Cruzeiro com chances de subir para a primeira divisão. Cabe ao time de Felipão engatar uma sequência longa de bons resultados, algo que ainda não conseguiu nesta Série B. O sonho do acesso não morreu.
Próximos jogos​A Raposa encara o CSA, terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão. Já o Vitória-BA recebe o Juventude, no mesmo dia e horário, no Barradão. Ambos os duelos são pela 29ª rodada.
FICHA TÉCNICA​VITÓRIA-BA 0 X 1 CRUZEIROData-Horário: 11 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Barradão, Salvador(BA)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva(RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves(RS) e Vanderson Antonio Zanotti(RS)Cartões amarelos: Lucas Cândido(VIT), Adriano (CRU), Gerson Magrão(VIT)
Cartão vermelho: Lucas Cândido(VIT), Ronaldo(VIT)
Gol: Ramon, aos 44’-1ºT(0-1)
Vitória-BA: Ronaldo(Yuri, aos 43’-1º), Van(Jonathan Bocão, aos 38’-2ºT), Maurício Ramos, Wallace e Rafael Carioca; Matheus Frizzo, Fernando Neto (Caicedo, aos 38’-2ºT), Lucas Cândido, Thiago Lopes(Ewandro, aos 15’-2ºT), Vico(Gerson Magrão, aos 15’-2ºT) e Léo Ceará. Técnico: Mazola Júnior Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira(Patrick Brey, aos 38’-2ºT); Jadson, Adriano(Cacá, aos 41’-2ºT) e Filipe Machado(Giovanni Piccolomo, aos 22’-2ºT); Airton, Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 38’-2ºT) e Arthur Caíke (Welinton, aos 22’-2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

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