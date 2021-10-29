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Série B ano que vem

Cruzeiro é derrotado pelo Remo e não tem mais chances de voltar à elite em 2022

As pouquíssimas possibilidades se esvaíram com o revés em casa diante do time paraense

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 23:43

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 23:43
A Raposa mais uma vez não conseguiu se impor em casa e chegou a seu 9ª derrota em 32 partidas Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Agora é oficial. O Cruzeiro vai jogar a Série B em 2022. Será o terceiro ano seguido da Raposa na Segunda Divisão nacional. A consolidação do mau ano azul veio com a derrota por 3 a 1, gols de Anderson Uchoa, Ronald e Jefferson para o Remo, com Eduardo Brock descontando para o time celeste. O duelo foi nesta quinta-feira, 28 de outubro, no Independência, pela 32ª rodada da competição.
A partida teve alguns bons momentos do Cruzeiro, mas os vários defeitos do time na temporada vieram à tona mais uma vez, gerando o resultado ruim. O Remo não fez grande partida, mas soube se aproveitar das falhas da Raposa, que amarga outro ano sem chegar perto de se aproximar do G-4.
Com o resultado, o Remo chegou aos 41 pontos, subindo para a 11ª posição, enquanto o Cruzeiro caiu para 13ª colocação, ficando com 39 pontos, tendo de ficar atento aos rivais da parte de trás da tabela, para não ter uma desagradável surpresa com um rebaixamento à Série C. O Cruzeiro pode chegar no máximo a 57 pontos na competição, o que inviabiliza de vez qualquer chance de subir de divisão. O Remo ainda tem possibilidades mínimas, mas tem ciência que sua meta é ficar na segundona em 2022.
O Cruzeiro tem uma série de coisas a serem feitas. Principalmente se organizar fora de campo, respeitando seus funcionários e elenco, com salários em dia, dentro da realidade do clube. É hora de humildade para trilhar uma volta à elite nacional. 
A Raposa recebe o Vila Nova-GO na segunda-feira, 1º de novembro, às 19h no Independência. O Remo encara o Londrina na terça-feira, 2, às 19h, em Belém do Pará. 

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