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Cruzeiro é derrotado pelo CSA mais uma vez, que está invicto diante da Raposa desde 2019

O time alagoano está invicto diante da Raposa desde 2019 em duelos pelas Séries A e B...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 22:40

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 22:40
Crédito: O CSA mantém a "escrita" diante da Raposa de não perder para os mineiros desde 2019-(Augusto Oliveira/CSA
CSA e Cruzeiro entraram em campo neste domingo, 27 de junho, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa foi derrotada mais uma vez pelos alagoanos. Desta vez por 2 a 1, gols de Iury, com Felipe Augusto descontando para o time mineiro. Com o resultado, o CSA chegou à 10ª posição, com 8 pontos, enquanto o Cruzeiro ocupa a 13ª colocação, com sete pontos em sete jogos. A Raposa ainda não conseguiu vencer dois jogos seguidos na competição e fica mais distante do G4. Bom começo da Raposa​Com apenas cinco minutos de jogo, o Cruzeiro iniciou a partida “acelerado” e marcou seu gol com Felipe Augusto. Parecia que o time mineiro iria comandar a etapa inicial. Ledo engano. Erros, erros e virada do CSA​Aos 27 e 28 minutos de jogo, o time alagoano empatou e virou a partida. Teve méritos pelas tentativas, mas as falhas nos gols de Iury comprometem mais uma vez a estratégia de jogo montada pelo técnico Mozart. Não há estratégia que resista a tantos vacilos dentro de campo. O segundo gol do CSA foi um cruzamento que foi direto para o gol em um erro de posicionamento de Fábio.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO ATUALIZADA Muitas mudanças, mas a reação não parecia possível​Mozart Santos fez cinco mudanças antes dos 30 minutos. A ideia era dar mais fôlego ao time azul. Todavia, não havia indícios de que o Cruzeiro iria pressionar o CSA, que esperava a Raposa no seu campo para emendar o contra-ataque. CSA mais organizado, leva mais uma e mantém escrita​Desde 2019 o time de Alagoas não sabe o que é perder para o Cruzeiro, em jogos das Séries A e B. E, em 2021, a escrita segue. O CSA foi mais organizado que a Raposa e mereceu levar os três pontos mais uma vez. Próximos jogos O time mineiro terá o Guarani na quarta-feira, 30 de junho, às 19h, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o CSA vai a Campinas duelar com a Ponte Preta. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CSA 2 X 1 CRUZEIROData: 27 de junho de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)Árbitro: Rodrigo Batista Raposo(DF)Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Kleber Alves Ribeiro (ambos do DF)Cartões amarelos: Iury (CSA), Fabrício (CSA), Stênio (CRU). Giva Santos (CSA), Ramon (CRU), Marcinho (CRU), Gabriel (CSA), Cristovam (CSA)Cartões vermelhos:Gols: Felipe Augusto, aos 5’-1ºT(0-1), Iury, aos 27’-1º (1-1), Iury, aos 28’-1º (2-1) CSA (Técnico: Bruno Pivetti)Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe (Wellington, aos 35’-2ºT) e Vitor Costa; Geovane, Giva Santos (Bruno Mota, aos 19’-2ºT) e Gabriel (Silas, aos 20’-2ºT); Iury (Silvinho-intervalo), Yago e Dellatorre (Renato Cajá, aos 33’-2ºT). CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)​Fábio; Joseph, Ramon, Weverton (Matheus Pereira-intervalo); Raul Cáceres, Matheus Barbosa, Rômulo (Adriano, aos 15’-2ºT) e Marcinho (Claudinho, aos 15’-2ºT), Bruno José (Airton, aos 29’-2ºT); Guilherme Bissoli(Thiago, aos 15’-2ºT) e Felipe Augusto

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