Cruzeiro e Atlético-MG se solidarizam com as vítimas de queda de pedra em Capitólio

Atlético-MG e Cruzeiro se solidarizaram com as vítimas do trágico acidente em Capitólio, no Sul de Minas, neste sábado, 8 de janeiro, quando quatro embarcações foram atingidas pela queda de uma pedra em um cânion na cidade durante um passeio dos barcos.

O local é um dos pontos turísticos mais procurados de Minas Gerais e sempre tem grandes movimentações. Segundo os relatos iniciais do Corpo de Bombeiros, foram confirmadas seis mortes e 20 pessoas estão desaparecidas. NoTwitter, o Atlético-MG, fez postagem.

-O Galo lamenta profundamente a tragédia ocorrida hoje, no Lago de Furnas, onde um deslizamento de rocha atingiu embarcações. A Família Atleticana se solidariza aos familiares das vítimas e está em oração pelos feridos e desaparecidos! Força!-postou.

-Nos solidarizamos com as vítimas do acidente ocorrido no município de Capitólio, em Minas Gerais. Desejamos força à família e amigos de todos os envolvidos!- dizia a postagem do Cruzeiro.