Cruzeiro e Atlético-MG duelam em clássico do Mineiro Feminino

Crédito: Após golear o América-MG por 7 a 0, as Cabulosas encaram as Vingadoras no clássico do Mineiro Feminino-(Igor Sales/Cruzeiro

A tarde desta terça-feira, 8 de dezembro, será de clássico no futebol feminino. O Cruzeiro irá receber o Atlético-MG a partir das 15h, na Toca da Raposa 1, em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Mineiro 2020. O duelo terá transmissão ao vivo pela Yoo TV.

As Cabulosas buscam o bicampeonato e no último sábado, jogando na mesma Toca 1, tiveram um memorável confronto contra o América-MG. O placar terminou em 7 a 0 para as cruzeirenses, com direito a um hat-trick da atacante Vanessinha. Eskerdinha, Miriã, Kim e Capelinha também balançaram as redes.

Já as Vingadoras, invictas e 100% na competição, tentarão a revanche de 2019, quando foram derrotadas pelas meninas cruzeirenses.

Este será o segundo confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG no futebol feminino profissional. Em outubro de 2019 as equipes se enfrentaram pela primeira vez, pela quarta rodada do Mineiro, e as Cabulosas, que foram campeãs invictas do Estadual, fizeram 2 a 0 sobre o rival, com gols de Micaelly e Vanessinha. O Atlético-MG é o primeiro colocado com nove, enquanto as americanas têm três pontos e o Ipatinga somou um. Os dois times mais bem colocados do quadrangular farão a final em jogo único, no dia 19/12, com o clube de melhor campanha como mandante. Dona dos três gols no fim de semana, a atacante Vanessinha destacou a superação e motivação da equipe nos últimos dias, com 10 atletas com Covid-19, lesões no elenco, e dificuldades até para a realização dos treinos.