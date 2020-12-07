Cruzeiro e Atlético-MG duelam em clássico do Mineiro Feminino

A tarde desta terça-feira, 8 de dezembro, será de clássico no futebol feminino. O Cruzeiro irá receber o Atlético-MG a partir das 15h, na Toca da Raposa 1, em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Mineiro 2020. O duelo terá transmissão ao vivo pela Yoo TV.
As Cabulosas buscam o bicampeonato e no último sábado, jogando na mesma Toca 1, tiveram um memorável confronto contra o América-MG. O placar terminou em 7 a 0 para as cruzeirenses, com direito a um hat-trick da atacante Vanessinha. Eskerdinha, Miriã, Kim e Capelinha também balançaram as redes.
Já as Vingadoras, invictas e 100% na competição, tentarão a revanche de 2019, quando foram derrotadas pelas meninas cruzeirenses.
Este será o segundo confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG no futebol feminino profissional. Em outubro de 2019 as equipes se enfrentaram pela primeira vez, pela quarta rodada do Mineiro, e as Cabulosas, que foram campeãs invictas do Estadual, fizeram 2 a 0 sobre o rival, com gols de Micaelly e Vanessinha. O Atlético-MG é o primeiro colocado com nove, enquanto as americanas têm três pontos e o Ipatinga somou um. Os dois times mais bem colocados do quadrangular farão a final em jogo único, no dia 19/12, com o clube de melhor campanha como mandante. Dona dos três gols no fim de semana, a atacante Vanessinha destacou a superação e motivação da equipe nos últimos dias, com 10 atletas com Covid-19, lesões no elenco, e dificuldades até para a realização dos treinos.
-Foi um período complicado, mas este nosso grupo é muito guerreiro. Na semana passada a gente estava treinando com apenas seis jogadoras de linha e duas goleiras. Acho que nós evoluímos muito. As meninas voltaram do período de isolamento de Covid não muito bem fisicamente, mas elas se entregaram dentro de campo e acho que a vitória contra o América foi muito importante pra gente, por tudo o que essa equipe viveu nos últimos dias. Fiquei muito feliz com os três gols, mas já temos que pensar no próximo jogo. Agora já temos mais um clássico difícil pela frente e vamos com tudo-disse.