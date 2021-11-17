Cruzeiro e Atlético-MG decidem o Mineiro Feminino no domingo, no Mineirão

A decisão Campeonato Mineiro Feminino de Futebol será disputada entre Cruzeiro e Atlético-MG, no próximo domingo, com a presença de torcida. Como ainda a Prefeitura de BH não permite visitantes e o mando é do Cruzeiro, o duelo terá apenas cruzeirenses no Gigante da Pampulha.Quem quiser ver o jogo terá e pagar R$ 10. As vendas já estão acontecendo e no site do Cruzeiro (cruzeiro.com.br), o torcedor pode saber como adquirir as entradas. ser feitas nesta quarta-feira. Será a primeira vez que a final será disputada no Mineirão com a presença de torcida.