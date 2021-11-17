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Cruzeiro e Atlético-MG decidem o Mineiro Feminino no domingo, no Mineirão

Contudo, apenas a torcida celeste terá acesso ao estádio, pois a Prefeitura de BH ainda não permite visitantes nas arenas da capital mineira...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 19:31

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 19:31

A decisão Campeonato Mineiro Feminino de Futebol será disputada entre Cruzeiro e Atlético-MG, no próximo domingo, com a presença de torcida. Como ainda a Prefeitura de BH não permite visitantes e o mando é do Cruzeiro, o duelo terá apenas cruzeirenses no Gigante da Pampulha.Quem quiser ver o jogo terá e pagar R$ 10. As vendas já estão acontecendo e no site do Cruzeiro (cruzeiro.com.br), o torcedor pode saber como adquirir as entradas. ser feitas nesta quarta-feira. Será a primeira vez que a final será disputada no Mineirão com a presença de torcida.
Raposa e Galo foram finalistas do Mineiro de 2020 e as Vingadoras derrotaram as Cabulosas nos pênaltis, após empate no tempo normal.
Crédito: AsVingadorasderrotaramasCabulosasnadecisãode2020equeremobicampeonato-(BrunoCantini/AgênciaGalo/ClubeAtléticoMineiro

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