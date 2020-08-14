Cruzeiro e América-MG pela Série B é marcado para 29/8 e terá preliminar com o time feminino da Raposa

A alteração se deve pela final do Campeonato Mineiro, entre Tombense e Atlético-MG, já que as duas partidas serão no Mineirão, por solicitação da equipe de Tombos. Sérgio Santos Rodrigues também revelou que no mesmo dia, haverá uma preliminar da partida, com a equipe feminina do Cruzeiro estreando no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. - A gente conseguiu trazê-lo para o sábado, dia 29 também, acordado com a Globo, Federação, CBF, Cruzeiro vai fazer sua partida com o América, no sábado, às 19h, e, antes, a gente vai definir o horário, provavelmente às 14h, 14h30, o time feminino vai jogar contra o Grêmio, pelo Brasileiro feminino, no Mineirão, como uma forma de preliminar do jogo contra o América-MG – disse o dirigente em anúncio em uma live nos canais oficiais do clube. Será a primeira vez das Cabulosas no Gigante da Pampulha e ainda em uma preliminar da equipe masculina. Antes do duelo contra o Coelho, a Raposa terá outra decisão.No dia 26 de agosto, o time azul encara o CRB pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por três gols de diferença para seguir na competição.