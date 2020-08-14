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Cruzeiro e América-MG pela Série B é marcado para 29/8 e terá preliminar com o time feminino da Raposa

A notícia foi confirmada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. O duelo, estava agendado para o dia 30, mas em virtude da final do Mineiro, foi alterado...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 17:46

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:46

Crédito: Será o segundo encontro em 2020 entre as duas equipes. Pelo Mineiro, houve empate por 1 a 1-(Mourão Panda/América-MG
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou que o clássico entre a Raposa e o América-MG. que seria disputado no dia 30 de agosto, pela sexta rodada da Série B, foi remarcado para o sábado, 29, às 19h.
A alteração se deve pela final do Campeonato Mineiro, entre Tombense e Atlético-MG, já que as duas partidas serão no Mineirão, por solicitação da equipe de Tombos. Sérgio Santos Rodrigues também revelou que no mesmo dia, haverá uma preliminar da partida, com a equipe feminina do Cruzeiro estreando no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. - A gente conseguiu trazê-lo para o sábado, dia 29 também, acordado com a Globo, Federação, CBF, Cruzeiro vai fazer sua partida com o América, no sábado, às 19h, e, antes, a gente vai definir o horário, provavelmente às 14h, 14h30, o time feminino vai jogar contra o Grêmio, pelo Brasileiro feminino, no Mineirão, como uma forma de preliminar do jogo contra o América-MG – disse o dirigente em anúncio em uma live nos canais oficiais do clube. Será a primeira vez das Cabulosas no Gigante da Pampulha e ainda em uma preliminar da equipe masculina. Antes do duelo contra o Coelho, a Raposa terá outra decisão.No dia 26 de agosto, o time azul encara o CRB pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por três gols de diferença para seguir na competição.

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