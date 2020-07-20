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Cruzeiro e América-MG demonstram apoio à MP dos direitos televisivos

Raposa e Coelho estão unidos com os outros times da Série B e mais 16 da Série A para que a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro se transforme em lei...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 22:31

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 22:31

Crédito: O manifesto foi assinado por todos os times da Série B a favor da MP 984-(Reprodução/Twitter América-MG
América-MG e Cruzeiro, representantes de Minas Gerais na Série B de 2020, se manifestaram a favor da Medida Provisória 984/2020, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, dando ao mandante dos jogos os direitos de transmissão de suas partidas. A dupla mineira e os outros times da segunda divisão apoiaram, mas dizem que há necessidade que negociação coletiva, tendo a voz de todos. - Clubes do Campeonato Brasileiro da Série B também são favoráveis à lei da democratização das transmissões de futebol. Entretanto, ressaltamos o nosso compromisso em negociar coletivamente a comercialização desses direitos -dizia o comunicado. A MP assinada por Bolsonaro, que foi usada pelo Flamengo para para transmitir seus jogos em sua TV, a Fla TV, altera a Lei Pelé, sobre o "direito de arena" entre o mandante e o adversário da partida. A mudança, para ser concretizada, ainda depende de aprovação no Congresso Nacional, que terá de votar a MP como projeto de lei. Além dos 20 times da Série B, 16 da Série A, incluindo o Atlético-MG, também se manifestaram a favor da mudança na forma como os direitos de TV são comercializados. Somente Fluminense, Botafogo, Grêmio e São Paulo não são favoráveis à mudança do modelo atual de venda dos direitos de jogos para a TV.

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