Cruzeiro e América-MG demonstram apoio à MP dos direitos televisivos

América-MG e Cruzeiro, representantes de Minas Gerais na Série B de 2020, se manifestaram a favor da Medida Provisória 984/2020, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, dando ao mandante dos jogos os direitos de transmissão de suas partidas. A dupla mineira e os outros times da segunda divisão apoiaram, mas dizem que há necessidade que negociação coletiva, tendo a voz de todos. - Clubes do Campeonato Brasileiro da Série B também são favoráveis à lei da democratização das transmissões de futebol. Entretanto, ressaltamos o nosso compromisso em negociar coletivamente a comercialização desses direitos -dizia o comunicado. A MP assinada por Bolsonaro, que foi usada pelo Flamengo para para transmitir seus jogos em sua TV, a Fla TV, altera a Lei Pelé, sobre o "direito de arena" entre o mandante e o adversário da partida. A mudança, para ser concretizada, ainda depende de aprovação no Congresso Nacional, que terá de votar a MP como projeto de lei. Além dos 20 times da Série B, 16 da Série A, incluindo o Atlético-MG, também se manifestaram a favor da mudança na forma como os direitos de TV são comercializados. Somente Fluminense, Botafogo, Grêmio e São Paulo não são favoráveis à mudança do modelo atual de venda dos direitos de jogos para a TV.