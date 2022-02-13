Cruzeiro domina o Tombense, vence, e segue líder do Campeonato Mineiro

Com boa partida do time reserva, o Cruzeiro venceu com sobras o Tombense por 3 a 0, gols de Daniel Júnior, Giovanni e Thiago, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, em Tombos. O time azul teve o controle da maioria das ações e não permitiu que o Tombense ameaçasse o gol cruzeirense. A equipe celeste foi com uma formação alternativa, pois o técnico Paulo Pezzolano preferiu deixar os jogadores considerados titulares em BH, para seguir a pré-temporada. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 15 pontos, retomou a ponta do Estadual e ficou a dois pontos do vice-líder Galo, que tem 13, e cinco a mais do que o América-MG, que está com 10 pontos.