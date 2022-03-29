Cruzeiro divulga venda de ingressos para final com o Galo: entradas variam de R$ 100 a R$ 200

O Cruzeiro divulgou, no início da tarde desta terça-feira, 29 de março, como será a sua venda de ingressos para o clássico da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, no sábado, 2 de abril, às 16h, no Mineirão. Cada clube terá direito a metade da carga de entradas em todos os setores do estádio. A Raposa ficará com os ingressos para os setores Amarelo, Vermelho e Roxo Superior. Vermelho e Roxo superior também será dividido com a torcida do Galo. As entradas têm preços que variam entre R$ 100 e R$ 200, com parte da carga sendo para as meias-entradas. O acesso dos cruzeirenses às arquibancadas será feito pelos portões B, C e D.A venda online começará nesta quarta-feira, 30, em horário a ser definido pela FMF. Se restarem ingressos, o Cruzeiro fará a comercialização física dos ingressos, na quinta e na sexta, entre 10h e 18h, no Parque Esportivo do Barro Preto. O acesso dos cruzeirenses será feito pela Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), com entrada no estádio pelo Portão Sul (na esquina entre as avenidas Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal).