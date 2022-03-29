Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro divulga venda de ingressos para final com o Galo: entradas variam de R$ 100 a R$ 200
futebol

Cruzeiro divulga venda de ingressos para final com o Galo: entradas variam de R$ 100 a R$ 200

A Raposa terá direito a metade total da carga de bilhetes para a decisão contra o maior rival, neste sábado, ...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 16:32
O Cruzeiro divulgou, no início da tarde desta terça-feira, 29 de março, como será a sua venda de ingressos para o clássico da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, no sábado, 2 de abril, às 16h, no Mineirão. Cada clube terá direito a metade da carga de entradas em todos os setores do estádio. A Raposa ficará com os ingressos para os setores Amarelo, Vermelho e Roxo Superior. Vermelho e Roxo superior também será dividido com a torcida do Galo. As entradas têm preços que variam entre R$ 100 e R$ 200, com parte da carga sendo para as meias-entradas. O acesso dos cruzeirenses às arquibancadas será feito pelos portões B, C e D.A venda online começará nesta quarta-feira, 30, em horário a ser definido pela FMF. Se restarem ingressos, o Cruzeiro fará a comercialização física dos ingressos, na quinta e na sexta, entre 10h e 18h, no Parque Esportivo do Barro Preto. O acesso dos cruzeirenses será feito pela Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), com entrada no estádio pelo Portão Sul (na esquina entre as avenidas Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal).
Confira os preços dos ingressos
Amarelo: R$ 100,00, com meia-entrada a R$ 50,00Vermelho: R$ 150,00, com meia-entrada a R$ 75,00Roxo Superior: R$ 200,00, com meia-entrada a R$ 100,00
Crédito: AChinaAzulterámetadedoestádionoclássicocomoGalo,algoquenaoocorriadesde2017-(VinniciusSilva/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026
Grande mancha escura preocupo moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória, em janeiro de 2026
Mancha na Guarderia: o que é preciso aprender com o estudo preliminar
Editais e Avisos - 29/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados