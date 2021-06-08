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futebol

Cruzeiro desiste de negociar Marcinho e o reintegra ao elenco

O jogador voltará a fazer parte dos planos de Felipe Conceição para a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:36

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:36

Crédito: O meia terá nova chance para mostrar seu futebol com a camisa cinco estrelas-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro resolveu uma pendência e ficará com o meia Marcinho, que estava prestes a sair para jogar no CSA. O clube azul definiu a situação do jogador, que ficará à disposição do técnico Felipe Conceição, que já pode utilizá-lo nos jogos da Série B do Brasileirão. A chegada do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, que veio do CSA para a Raposa, alterou os planos do clube e Marcinho deverá ser relacionado para o duelo de sábado, 12 de junho, contra o Goiás, pela terceira rodada do campeonato. Marcinho estava longe do grupo principal há 10 dias, quando surgiu a possibilidade dele ir jogar no time alagoano, negociando a sua saída. A informação do retorno do meia foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. A permanência do meio de campo se tornou viável, pois Felipe Conceição pretende ter variações de jogo, já que está atuando com três volantes atualmente, o que impacta na criação do time. Marcinho foi contratado em janeiro pelo Cruzeiro, após boa Série B pelo Sampaio Corrêa. Ele fez 12 partidas pela Raposa, sem marcar gols e ainda não mostrou o futebol que gerou interesse do time azul.

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