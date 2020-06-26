Cruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na Justiça

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, revelou durante uma live nos canais oficiais do clube que o clube acionou a Justiça contra o ex-presidente Wagner Pires de Sá para ressarcimento da Raposa. Foram descobertos novos gastos pessoais de Wagner e seus diretores em casas de entretenimento adulto, desta vez em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
-O Cruzeiro já ajuizou uma ação de ressarcimento contra um ex-presidente do Cruzeiro que gastou valores indevidamente no cartão corporativo para fins que, certamente, não tem nada a ver com o futebol. Esperamos que essa ação gere logo os frutos. Essa é só a primeira das ações-disse o presidente.
A farra de cartões corporativos no Cruzeiro já havia sido denunciada em abril, quando foram descobertos uso indevido dos recursos do clube nos mesmos tipos de estabelecimentos em PortugalE MAIS:CBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGCruzeiro confirma a contratação do lateral-direito Raul CáceresLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao Cruzeiro-Descobrimos até um pouco mais. Não foi só casa de entretenimento adulto em Portugal não. Descobrimos também em Porto Alegre, que foi usado indevidamente o cartão corporativo do Cruzeiro, coincidentemente um dia antes do jogo contra o Internacional. Tudo está anexado ao processo que corre em segredo de Justiça-contou Sérgio.
Os cartões de crédito corporativos do Cruzeiro também foram utilizados em viagens pessoais de Wagner Pires de Sá à Bahia, lojas de departamento, clínica de estética e até delivery de chopp.
Todas as falcatruas de ex-dirigentes do Cruzeiro estão sendo investigadas pelo Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Civil. Os supostos crimes praticados pela antiga gestão celeste são: falsificação de documentos, falsidade ideológica, apropriação indébita, organização criminosa e lavagem de dinheiro.E MAIS:Cruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCruzeiro tem baixa na lateral com estiramento de Patrick BreyCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaCruzeiro recebe ordens de pagamento da FIFA por débitos referentes a Rafael Sóbis e Pedro RochaFicou caro! Independiente pede mais de R$ 11 milhões e Lucas Romero fica praticamente descartado do Cruzeiro E MAIS: