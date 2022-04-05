Cruzeiro derruba liminar que impedia reunião do Conselho e Ronaldo confirma compra da SAF

Ronaldo fica no Cruzeiro! A Votação que definiu a venda SAF do clube para o Fenômeno, estava prevista para ocorrer às 18h30 desta segunda-feira, 4 de abril. Mas, somente depois das 22h, que a votação pôde ser realizada. Para alívio do torcedor cruzeirense, a situação foi oficialmente resolvida. Ronaldo ficará com 90% das ações da SAF após os conselheiros mudarem o contrato como foi solicitado pelo Fenômeno, que pediu para incluir no clube-empresa as Tocas da Raposa I e II, iniciar uma recuperação judicial(ou extrajudicial). Com a aprovação dos conselheiros, foi dada sequência ao processo de transformação do clube, que começou no dia 18 de dezembro, quando Ronaldo assinou um acordo de intenção de compra da Raposa. Mas, até que este dia fosse encerrado, com a SAF sendo lavrada por aclamação, tendo 215 votos a favor, a batalha nos bastidores foi intensa. A reunião do Conselho Deliberativo do clube foi suspensa pela Justiça, que concedeu uma liminar que impediu por mais de quatro horas o encontro na sede do clube no Barro Preto. A reunião no Conselho Deliberativo do Cruzeiro foi barrada com a chegada de um Oficial de Justiça, que chegou com a ordem judicial no início da noite, travando o encontro dos conselheiros. O departamento jurídico do clube teve de ser rápido para para reverter o caso, entrando com um agravo judicial para derrubar a liminar que impede a realização da votação no Conselho. A ação foi movida por conselheiros que não concordavam com a venda da SAF para a empresa de Ronaldo. A partir do dia 18 de abril, o ex-jogador, que foi ganhou destaque mundial no Cruzeiro,será de fato o dono do futebol cinco estrelas, seguindo com a jornada de tentar trazer à elite do futebol brasileiro um dos seus clubes mais vitoriosos.