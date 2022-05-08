Cruzeiro derrota o Grêmio em Belo Horizonte e chega à vice-liderança da Série B do Brasileirão

Dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro se enfrentaram pela Série B do Brasileirão neste domingo. Melhor para o Cruzeiro, que, jogando em casa, no Independência, derrotou o Grêmio por 1 a 0 e chegou aos 13 pontos, assumindo a vice-liderança da competição. O Imortal continua no G4, com dez pontos, em 4º.

O goleiro Rafael Cabral disse que vencer o Grêmio seria um recado para o rivais da Série B que a Raposa estaria forte na competição na luta pelo acesso. E o recado foi bem dado.Agora, o Cruzeiro volta a campo pela Série B no próximo domingo (15) contra o Náutico, no Aflitos. Já o Grêmio encara o Ituano, em Itu, na segunda-feira, 16, às 20h. Antes, o Cruzeiro tem o duelo de volta pela Copa do Brasil contra o Remo, quinta-feira, 12, em Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO 1 X 0 GRÊMIO Data: 8 de maio de 2022Horário: 16h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)VAR: Vinicius Furlan (SP)Gol: Rodrigo Ferreira(contra), aos 26’-1ºT(1-0)Cartões amarelos: Zé Ivaldo (CRU), Geovane(CRU), Villasanti*GRE), Lucas, Silva (GRE)Cartões vermelhos:- CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)