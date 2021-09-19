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futebol

Cruzeiro derrota o Fluminense e segue embalado no Brasileiro Sub-20

Com gols de Vitor Leque e Kaiki, equipe celeste vence por 2 a 1 e encosta no G8 da competição. Davi faz o gol do Flu no duelo em Betim neste domingo...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 19:24
Crédito: Raposa está com 25 pontos no Brasileiro Sub-20 (Divulgação / Site Oficial Cruzeiro
O Cruzeiro manteve seu ímpeto no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde deste domingo (19), a equipe driblou a inferioridade numérica, além de bater o Fluminense por 2 a 1 em duelo realizado na na Arena Vera Cruz, em Betim e, com sua terceira vitória consecutiva, encostou no G8 da competição.A Raposa abriu o placar aos 12 minutos, graças à conclusão de Vitor Leque. Os tricolores suaram para furar o bloqueio adversário e tiveram suas melhores oportunidades com Matheus Martins.
A equipe mineira manteve sua força na volta do intervalo, mas teve um baque aos 13 minutos com a expulsão de Ryquelmy. Aos poucos, o Fluminense tomou as rédeas do jogo e igualou o placar quando Matheus Martins alçou cobrança de escanteio para a área e Davi mandou para a rede.
O Tricolor das Laranjeiras quase obteve a virada logo em seguida. Matheus Martins serviu e Cauã encheu o pé, mas a bola parou no travessão.
Na reta final, Kaiki garantiu o triunfo celeste ao mandar para a rede. O Cruzeiro foi a 25 pontos na competição (mesmo número de pontos com o Botafogo, mas a equipe alvinegra leva a melhor no saldo de gols). O Fluminense segue com 23 pontos ao fim da décima-sexta rodada.

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