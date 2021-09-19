Cruzeiro derrota o Fluminense e segue embalado no Brasileiro Sub-20

Crédito: Raposa está com 25 pontos no Brasileiro Sub-20 (Divulgação / Site Oficial Cruzeiro

O Cruzeiro manteve seu ímpeto no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde deste domingo (19), a equipe driblou a inferioridade numérica, além de bater o Fluminense por 2 a 1 em duelo realizado na na Arena Vera Cruz, em Betim e, com sua terceira vitória consecutiva, encostou no G8 da competição.A Raposa abriu o placar aos 12 minutos, graças à conclusão de Vitor Leque. Os tricolores suaram para furar o bloqueio adversário e tiveram suas melhores oportunidades com Matheus Martins.

A equipe mineira manteve sua força na volta do intervalo, mas teve um baque aos 13 minutos com a expulsão de Ryquelmy. Aos poucos, o Fluminense tomou as rédeas do jogo e igualou o placar quando Matheus Martins alçou cobrança de escanteio para a área e Davi mandou para a rede.

O Tricolor das Laranjeiras quase obteve a virada logo em seguida. Matheus Martins serviu e Cauã encheu o pé, mas a bola parou no travessão.