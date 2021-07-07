Cruzeiro derrota Atlético-MG em final de torneio disputado em comunidade de BH

É campeão! A manhã desta quarta-feira, 7 de julho, foi de festa para a base cruzeirense. O Cruzeiro bateu o Atlético-MG por 2 a 0 e sagrou-se campeão do torneio Sub-16. Os gols celestes foram marcados por Robert e Thiago Rocco, ambos no segundo tempo. A competição foi promovida pelo Minas Boca com jogos às quartas-feiras na Arena da Pedras, em Belo Horizonte. Além de Cruzeiro, Atlético-MG e Minas Boca, participaram do torneio o Inter de Minas e o TM Sete Lagoas.
Na competição, a Raposa enfrentou o TM Sete Lagoas e venceu com 5 a 0 e depois bateu o Minas Boca por 2 a 0. Na terceira rodada, empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG e encerrou a primeira fase vencendo o Inter de Minas por 5 a 1. No clássico, o técnico Allan Santhiago levou a campo a seguinte escalação: Ygor; Matheus Castilho (Valdson), Henrique (Bryan), Carlos Eduardo e Matheus Streit (Pyetro); Kleverton (Matheus Moura), Allan e Guilherme Meira; Robert (Paulo Guilherme), Rigley (Rocco) e Victor Roque.