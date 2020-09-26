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futebol

Cruzeiro define situação de Sassá: ele ficará no grupo que disputa a Série B

O atacante voltou à Raposa após um frustrado empréstimo para o Coritiba que terminou com a demissão do jogador por um ato de indisciplina...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 18:56
Crédito: Sassá voltou a treinar com a Raposa e já está liberado para jogar na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro confirmou que ficará com o atacante Sassá em seu elenco para a disputa da Série B. O jogador voltou ao time mineiro esta semana após ser dispensado pelo Coritiba. O atacante foi flagrado em uma festa com várias pessoas após a derrota do Coxa para o Athletico-PR, pelo Brasileiro, criando uma polêmica e a revolta do torcedor da equipe paranaense. Sassá se reapresentou ao Cruzeiro e, diretoria e comissão técnica optaram por contar com o atleta para ajudar o clube na fraca campanha na Série B, em que o time azul está muito perto da zona do rebaixamento, bem distante do seu desejo de voltar à primeira divisão em 2021. A Raposa se pronunciou sobre o assunto, enviando nota à imprensa confirmando que ficará com Sassá no grupo de jogadores. Veja a nota da Raposa​O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Sassá foi reintegrado ao elenco principal e estará à disposição da equipe nos próximos compromissos da temporada. A decisão foi tomada em consenso entre diretoria, comissão técnica e o staff do jogador. O atacante, que chegou ao Maior de Minas em 2017, participou das conquistas da Copa do Brasil de 2018 e do Bicampeonato Mineiro (2018 e 2019). Com as vestes azuis, o avante acumula 81 partidas e 20 gols marcados. Nessa manhã de sábado, na Toca da Raposa II, Sassá já esteve presente em um coletivo com o restante do grupo contra a equipe sub-17 e marcou dois gols.

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