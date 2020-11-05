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futebol

Cruzeiro decide não inscrever Matheus Índio no elenco principal

O meia, que foi pedido por Ney Franco, tem treinador na Toca da Raposa há mais de um mês e ainda não foi confirmado como jogador do clube...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 20:28
Crédito: Matheus Índio(com Marquinhos Gabriel só está treinando na Toca da Raposa sem previsão de ser inscrito no elenco da Raposa-(Gustavo Aleixo; Cruzeiro)
O meia Matheus Índio, que foi pedido por Ney Franco, não está nos planos do técnico Felipão e, por enquanto não será confirmado como jogador do clube, sendo inscrito na Série B. O jogador, que vem treinando na Toca da Raposa há mais de um mês. Ele se faltava chegar uma documentação do último do Estoril, de Portugal, com quem não tem mais vínculo. A proibição imposta pela FIFA até o fim de outubro do Cruzeiro registrar novos atletas também evitou que Matheus fosse incluído no grupo celeste. Com a decisão de não utilizar o meia, Cruzeiro e o staff do atleta tentarão um acordo para liberar o jogador. O time mineiro ainda pode realizar mais cinco mudanças na lista de inscritos na Série B. após a inclusão de Giovanni Piccolomo, que teve seu nome oficializado pela Raposa.

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