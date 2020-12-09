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futebol

Cruzeiro decide jogar o restante da Série B no Independência

O clube busca redução de custos fixos para os seus jogos, que eram mais elevados no Mineirão, onde a Raposa jogou como mandante em 2020...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 20:08
Crédito: Adão de Souza / Prefeitura de Belo Horizonte
O Cruzeiro anunciou uma mudança de estádio nesta quarta-feira, 9 de dezembro. A Raposa realizou um acordo pontual com a Arena Independência para a realização dos jogos restantes da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B, a partir do compromisso contra o CSA, marcado para o dia 15 de dezembro.
Ciente do momento financeiro pelo qual atravessa e em virtude dos impactos acentuados pelo cenário de pandemia, o clube se guiou pela necessidade da redução de custos, mesmo reconhecendo todos os esforços que a Minas Arena tem feito para a operação dos jogos do Cruzeiro no Mineirão.
A opção pela mudança foi validada pelo departamento de futebol e comissão, que não veem qualquer tipo de prejuízo técnico para o desenvolvimento do time em campo. O Cruzeiro, inclusive, reitera que possui excelente relação com a Minas Arena, visto o recente e importante acordo firmado entre as partes em relação à dívida dos últimos anos, e que continua com diálogos bastante produtivos e de alto nível com a concessionária para a formalização de um novo contrato de parceria e modelo de negócio para os jogos no Mineirão em 2021.
Mesmo tendo o Mineirão como sua casa principal, o Cruzeiro possui histórico positivo atuando na Arena Independência. Desde 15 de outubro de 1950, quando venceu o Sete de Setembro por 2 a 0, no antigo Campeonato da Cidade, a Raposa realizou 321 jogos no estádio, computando 161 vitórias, 70 empates e 90 derrotas, marcando 532 gols e sofrendo 371. A partida mais recente do Cruzeiro na Arena aconteceu semana passada, contra o América, vencida pelo time celeste por 2 a 1.
O acordo pontual para mandar as próximas partidas na Arena Independência também contempla a quitação de um débito anterior que o Clube possuía com a administração do estádio.

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