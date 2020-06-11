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Cruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clube

O clube mineiro se inspirou em Dona Salomé, que seguia o Cruzeiro em todas as modalidades, além de ter sido funcionária da equipe por muitos anos...
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Publicado em 

10 jun 2020 às 22:16

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 22:16

Crédito: A Raposona Salomé vai se juntar ao Raposão e Raposinho na equipe de mascotes-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro fez um gesto de homenagem e representatividade ao criar um versão feminina do seu mascote, o Raposão. O anúncio da “Raposona Salomé”, foi feito durante live realizada no YouTube pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. A Raposona Salomé será uma homenagem à Maria Salomé, torcedora de anos do clube, símbolo do amor pelo time celeste, que faleceu recentemente.
A inspiração da nova mascote em dona Salomé da Silva se deu pela paixão da torcedora, que apoiava todas as modalidades do clube, além de ter trabalhado muitos anos no Cruzeiro. A Raposona Salomé vai integrar a equipe do Raposão e Raposinho.E MAIS:Cruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGEx-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroA mascote traz características que remetem à torcedora Salomé, falecida em dezembro de 2019, como os cabelos loiros, os óculos na cor azul e com uma raposinha de pelúcia em seus braços, em referência à boneca inseparável que Salomé carregava consigo.
Além de homenagear a torcedora, a mascote Salomé nasce para representar a figura importante da mulher no futebol, enaltecendo também o empoderamento feminino.
-Não precisamos dizer o quanto a Salomé era querida, o quanto amávamos essa torcedora símbolo do Cruzeiro. E conversando com o nosso Marketing, tivemos a ideia de eternizar ainda mais a figura dela no Cruzeiro com essa homenagem. A Raposona Salomé agora faz parte do time de mascotes e é uma representante oficial do Clube, enaltecendo também o nosso time de futebol feminino. Além desse símbolo de amor ao Cruzeiro, com o qual a mascote já nasce, temos que lembrar também o quanto a imagem dela será importante para valorizar a figura feminina dentro do esporte, e em todos os espaços- disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues.E MAIS:STJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Saulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira'Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao Cruzeiro E MAIS:

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