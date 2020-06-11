Cruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clube

Crédito: A Raposona Salomé vai se juntar ao Raposão e Raposinho na equipe de mascotes-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro fez um gesto de homenagem e representatividade ao criar um versão feminina do seu mascote, o Raposão. O anúncio da “Raposona Salomé”, foi feito durante live realizada no YouTube pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. A Raposona Salomé será uma homenagem à Maria Salomé, torcedora de anos do clube, símbolo do amor pelo time celeste, que faleceu recentemente.

A inspiração da nova mascote em dona Salomé da Silva se deu pela paixão da torcedora, que apoiava todas as modalidades do clube, além de ter trabalhado muitos anos no Cruzeiro. A Raposona Salomé vai integrar a equipe do Raposão e Raposinho.E MAIS:Cruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGEx-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroA mascote traz características que remetem à torcedora Salomé, falecida em dezembro de 2019, como os cabelos loiros, os óculos na cor azul e com uma raposinha de pelúcia em seus braços, em referência à boneca inseparável que Salomé carregava consigo.

Além de homenagear a torcedora, a mascote Salomé nasce para representar a figura importante da mulher no futebol, enaltecendo também o empoderamento feminino.