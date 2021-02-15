Cruzeiro corre contra o tempo para tentar renovar com Manoel

O Cruzeiro quer ficar com o zagueiro Manoel para a temporada 2021. Todavia, a renovação do contrato do jogador que se encerra no meio do ano, ainda não evoluiu e a permanência de um dos poucos destaques da Raposa na Série B 2020 é incerta. O Staff de Manoel não “crava” se o defensor seguirá no Cruzeiro e as definições só terão seguimento a partir da segunda-feira, 22, quando acontece a sua reapresentação para a pré-temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O zagueiro retornou ao Cruzeiro no início da Série B após empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia. E, os agentes do jogador negociaram que se aparecesse uma proposta por Manoel, a Raposa, que tinha Deivid como diretor de futebol no ano passado, não faria oposição. Com a chegada de André Mazzuco, novo homem forte do futebol, ainda não houve novo contato para a renovação de contrato com Manoel. A situação pode se tornar a primeira “novela” cruzeirense em 2021 após o clube se mostrar rápido no mercado, fechando com cinco reforços (Marcinho, Alan Ruschel, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Felipe Augusto).