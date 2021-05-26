Cruzeiro contrata o lateral-direito Klebinho, ex-Flamengo

O Cruzeiro acertou, na tarde desta quarta-feira, 26 de maio, a contratação do lateral direito Klebinho. O atleta, que pertence ao Flamengo, chega ao time mineiro com contrato de empréstimo até novembro de 2021.

O jogador, de 22 anos, fez toda a sua formação na base do time carioca, onde permaneceu até 2019, quando foi emprestado ao Tokyo Verdy, do Japão. Em 2015, Klebinho defendeu a Seleção Brasileira Sub-17 no Mundial e também no Sul-Americano da categoria. Nos últimos dias, o atleta se submeteu a exames e testes físicos, antes da assinatura do contrato. Em breve, estará à disposição do técnico Felipe Conceição para os treinamentos e jogos. Klebinho - Ficha TécnicaNome completo: Kléber Augusto Caetano Leite FilhoNascimento: 02/08/1998 (Rio de Janeiro-RJ)Posição: Lateral direitoAltura: 1,64mClubes: Flamengo (2012-2019); Tokyo Verdy (2019 e 2020) e Cruzeiro (desde 05/2021).Títulos: Campeonato Carioca (2019); Copa São Paulo de Futebol Júnior (2016)Seleção Brasileira Sub-17