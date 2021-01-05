Cruzeiro contrata novo diretor de futebol e Deivid volta a atuar apenas nos bastidores do clube

Crédito: A Raposa surpreendeu e anunciou Mazzuco para a diretoria de futebol do clube no lugar de Deivid-(Divulgação/Cruzeiro

Nesta terça-feira, o Cruzeiro promoveu mudanças em seu Departamento de Futebol. A principal movimentação está na diretoria da pasta, que será assumida por André Mazzuco, executivo que estava no Vasco da Gama.

Com a vinda de Mazzuco, Deivid volta a ser o Diretor Técnico, cargo que ele ocupou no início da gestão, e ficará responsável pela integração do trabalho de diferentes áreas que permeiam o Departamento de Futebol no dia a dia, junto à comissão técnica e aos atletas. Assim, o ex-jogador, que foi pouco atuante como diretor de futebol, continuará a trabalhar nos bastidores do clube.

Outro anúncio da Raposa, foi a confirmação da saída de José Carlos Brunoro. De acordo com a equipe mineira, ele finalizou seu período de consultoria no departamento, tendo trabalhado diretamente no planejamento e mapeamento do futebol celeste para o ano de 2021. Brunoro vai assumir a direção executiva do Coritiba, após ficar menos de três meses no cargo.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B Quem é André Mazzuco, novo Diretor de Futebol celeste​Paranaense nascido em Curitiba, André Mazzuco tem 42 anos de idade e iniciou sua carreira de gestor como Gerente nas categorias de base do Coritiba entre 2008 e 2013, tendo feito um trabalho de destaque no clube, o que lhe rendeu uma promoção ao cargo de Superintendente de Futebol profissional nos anos de 2014 e 2015. Desde então, Mazzuco foi executivo de futebol do Red Bull Brasil, Paysandu, Paraná Clube e Vasco da Gama, onde estava desde julho de 2019. O profissional também prestou consultoria ao Austin Bold, dos Estados Unidos, em 2018.

Com formação, pós-graduação e mestrado em disciplinas ligadas ao esporte pela Universidade Federal do Paraná, André Mazzuco realizou Doutorado em Desporto Jovem na Universidade de Coimbra (Portugal). Ele também é professor e colaborador dos programas CBF Academy (Licença A), CBF Social, e possui formação em cursos da Federação Paulista de Futebol e Universidade de Futebol.

Mazzuco falou da grande responsabilidade em gerir a pasta no ano de Centenário do Clube.

-Venho para um Gigante. É um grande privilégio poder estar em um clube como o Cruzeiro, com nove milhões de torcedores apaixonados, uma estrutura fantástica, com condições de trabalho vantajosas para todo profissional do futebol. Vejo que o grande desafio do Cruzeiro é, além de se reorganizar através da gestão profissional que já vem sendo feita pelo presidente Sérgio e toda a equipe, voltar a vencer, retomar as conquistas, algo extremamente fundamental e condizente com a história. Isso me motiva bastante. Ao mesmo tempo em que chego para colaborar na organização dos processos e na busca de equilíbrio para esse momento do Clube, também chego para buscar conquistas, que é o espírito do cruzeirense e do Cruzeiro, um time muito vencedor que tem na Nação Azul sua grande força. Vamos fazer isso passo a passo e reconquistar nosso espaço- destacou Mazzuco.