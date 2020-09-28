Cruzeiro contrata Marcelo Frigério como novo técnico do time feminino

O Cruzeiro já tem um novo comandante para o elenco de futebol feminino. Nas últimas horas a coordenação técnica da equipe fechou com o experiente Marcelo Frigério, que já assume a condução do time das Cabulosas a partir desta semana, na disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1. Na próxima quarta, às 20h30, as cruzeirenses jogam no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, onde enfrentam a Ponte Preta, pela 12ª rodada.
Marcelo Frigério, também conhecido como Tchelo, nasceu na Itália, mas vive no Brasil há mais de 20 anos. Agora, aos 49 anos, ele conta com um vasto currículo e Licença PRO da CBF, com passagens por várias equipes do futebol masculino, feminino, e também pela seleção da Guiné Equatorial, na Copa do Mundo de 2011.
Os últimos clubes que treinou foram o 3B de Manaus, no começo deste ano, o Audax, em 2019, e na temporada anterior esteve na China, defendendo o Changchun. Ainda pelo feminino, tem passagens por São Paulo, Kindermann, Palmeiras, XV de Piracicaba, América-RJ, São Caetano e a seleção brasileira universitária, garantindo o Mundial da categoria, em 2001, na China. De 2001 a 2005 foi treinador da seleção paulista feminina, com várias conquistas. No futebol masculino esteve à frente de vários clubes paulistas, nas categorias de base do Palmeiras, e tem também atuações no futsal.
Agora Marcelo Frigério vai usar sua experiência para comandar o time celeste feminino, vice-campeão da Série A2 e campeão Mineiro no ano passado, e que agora briga pela classificação no Brasileiro de Futebol Feminino A1.
-Para mim é uma satisfação enorme chegar em um grande clube, como o Cruzeiro. Não vão faltar esforços para que a gente consiga dar o nosso melhor, em nível de resultados, para colocar o Cruzeiro no patamar que ele merece e com a grandeza desta camisa. A minha expectativa é que seja um projeto a longo prazo, para que a gente consiga fazer um trabalho sólido. Eu estou muito animado por chegar em um clube da grandeza do Cruzeiro. Qualquer profissional da área, eu tenho ciência disso, gostaria de estar no meu lugar, por se tratar de um gigante do futebol-afirmou o treinador.