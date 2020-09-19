Cruzeiro confirma venda do atacante Renato Kayser ao Athletico-PR

No Atlético-GO, Renato Kayzer tem 10 gols em 15 jogos, sendo cinco no Campeonato Goiano, dois na Copa do Brasil e três no Brasileirão. Pela Raposa, jogou apenas seis vezes, sem marcar gols, sendo emprestado com frequência, sem sequência no clube celeste, desde que chegou à Toca da Raposa, em 2018. O time azul emitiu nota sobre o acerto com o Furacão. Confira abaixo. O Cruzeiro Esporte Clube informa que chegou a um acordo com o Club Athletico Paranaense e acertou a venda do atleta Renato Kayzer. Kayzer estava emprestado ao Atlético-GO, que não quis proceder à liberação imediata do jogador, prevista em contrato neste tipo de situação, mesmo após ter sido previamente notificado por três vezes para exercer seu direito de preferência, igualando a proposta feita pelo Athletico-PR. Desta forma, restou ao Cruzeiro buscar seus direitos junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que, após brilhante trabalho do Jurídico do Clube, mais uma vez com apoio do Dr. Marcelo Jucá, concedeu decisão favorável à liberação liminar do atleta, o que ainda será objeto de pedido de modulação, uma vez que o prazo estipulado para a concretização do negócio acabou sendo ligeiramente ultrapassado, em razão de problemas operacionais alheios ao Cruzeiro. O Clube reitera seu dever de honrar todos os seus compromissos e acredita que os contratos devam ser cumpridos com boa-fé, lealdade e honestidade, lamentando que o Atlético-GO ainda esteja tentando dificultar a negociação, desrespeitando as cláusulas do pacto por ele próprio celebrado. As informações complementares a respeito da negociação entre Cruzeiro e Athletico-PR serão divulgadas posteriormente.