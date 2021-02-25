Cruzeiro confirma o sétimo reforço de 2021: o zagueiro Eduardo Brock

A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, a contratação do zagueiro Eduardo Brock para reforçar o elenco celeste na temporada 2021. O defensor de 29 anos já está na Toca da Raposa 2 e assinou contrato até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.
Nascido em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brock chega ao Cruzeiro depois de vestir a camisa do Ceará, clube que defendia desde 2018. Por lá, o novo zagueiro azul e branco fez 18 jogos na última temporada e conquistou a Copa do Nordeste.
Antes de chegar ao time cearense, Eduardo Brock passou por times como Goiás, onde faturou o Campeonato Goiano de 2018, Paraná, Brasil-RS, Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio, seu clube formador.
Sua experiência na Série B, tendo campanhas vitoriosas por Goiás e Paraná, foram determinantes para a sua contratação. Brock se junta a Marcinho, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Bruno José, Alan Ruschel e Felipe Augusto para tentar levar a Raposa de volta à elite nacional em 2022. EDUARDO BROCKNome: Eduardo Schroeder BrockNascimento: 06/05/1991 (Arroio do Meio-RS)Posição: zagueiroAltura: 1,86mCarreira: Grêmio (2008-2011), Canoas-RS (2012), Novo Hamburgo-RS (2012), Juventude (2013), Aimoré-RS (2014), Brasil-RS (2014-2016), Paraná Clube (2017), Goiás (2018), Ceará (2018-2021) e Cruzeiro (desde 02/2021)Títulos: Copa do Nordeste (2020) e Campeonato Goiano (2018)