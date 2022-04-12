Cruzeiro confirma o atacante Jajá e o zagueiro Zé Ivaldo como reforços

O Cruzeiro fechou uma contratação para o seu elenco, que está na disputa da Série B do Brasileiro 2022. A Raposa confirmou a chegada do atacante Jaja. O jogador passou por exames, foi aprovado, e será cedido pelo Athletico-PR por empréstimo até o fim do ano. A Raposa vai pagar os salários de Jajá e uma possível permanência futura não está prevista no acordo com o Furacão.

Jajá tem o perfil que interessa ao Cruzeiro: jovem, de baixo custo e que pode jogar pelos lados do campo, como deseja o técnico Paulo Pezzolano.A vinda de Jajá para o Cruzeiro foi facilitada depois que o time paranaense levou o atacante Vitor Roque, pagando a multa de R$ 24 milhões para ter o jovem de 17 anos. Assim, aceitou emprestar o atacante para a Raposa,

Outro reforço que já esta regularizado no BID da CBF é do zagueiro Zé Ivaldo. O jogador também está liberado para atuar pelo clube mineiro.

A equipe mineira acertou com o Atlético-PR o empréstimo do defensor até o fim do ano. A busca de um defensor é para dar mais experiência ao elenco que conta com que buscava um zagueiro para a disputa da Série B. O Cruzeiro vai custear o salário do atleta.

Ivaldo foi formado nas categorias de base do Furacão, mas esteve emprestado ao Vitória antes de se firmar no time do Paraná e agora vir para o Cruzeiro.